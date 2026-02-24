MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ 2026 ne zaman?

Geleceğin subay ve astsubay adayları için heyecan dolu bekleyişte sona yaklaşıldı. 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım sürerken, sınav günü ve giriş belgeleriyle ilgili tüm detaylar netleşmiş durumda.