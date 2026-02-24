MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ 2026 ne zaman?

Geleceğin subay ve astsubay adayları için heyecan dolu bekleyişte sona yaklaşıldı. 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım sürerken, sınav günü ve giriş belgeleriyle ilgili tüm detaylar netleşmiş durumda.
Bugün 24 Şubat 2026 Salı; yani büyük sınava sadece 5 gün kaldı.
MSÜ 2026 Sınav Günü ve Saat Bilgileri
Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde askeri eğitim almak isteyen binlerce gencin ter dökeceği sınavın temel bilgileri şöyledir:
Sınav Tarihi: 1 Mart 2026 Pazar
Sınav Başlangıç Saati: 10.15
Sınav Süresi: 165 Dakika (2 saat 45 dakika)
Sınav Bitiş Saati: 13.00
Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?
ÖSYM tarafından 19 Şubat itibarıyla erişime açılan sınav giriş belgesi, adaylar için sınav salonuna girişteki en önemli belgedir.
Erişim Adresi: ais.osym.gov.tr
Gerekli Bilgiler: T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi (veya e-Devlet şifresi).
Belge Kontrolü: Belge üzerinde fotoğrafınızın bulunması ve yazıcı çıktısının net olması zorunludur. Belgeyi siyah-beyaz veya renkli çıkarabilirsiniz.
ÖSYM’nin sınav binalarına giriş saati kuralı bu sınavda da tavizsiz uygulanacaktır.
Önemli Not: Sınavın başlama saati 10.15 olsa da, adaylar sınav binalarına saat 10.00’dan sonra kesinlikle alınmayacaktır. Güvenlik kontrolleri ve salonlara yerleşme işlemlerini dikkate alarak sınav yerinde en geç saat 09.30'da hazır bulunmanız önerilir.
Sınav Günü Yanınızda Bulunması Gerekenler
Sınav salonuna giriş yapabilmeniz için yanınızda şu iki belgenin aslı bulunmalıdır:
2026-MSÜ Sınav Giriş Belgesi
Geçerli Kimlik Belgesi: Fotoğraflı ve T.C. Kimlik numaralı T.C. Kimlik Kartı (veya süresi geçmemiş pasaport).