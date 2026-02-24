KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM tarafından ilan edilen bu resmi takvimle birlikte 2026 yılı, memur adayları için tam bir "sınav maratonu" yılı olacak. Bugün 24 Şubat 2026; yani ilk sınav olan Lisans oturumuna yaklaşık 6,5 aylık bir hazırlık süreniz bulunuyor.
2026 KPSS Kritik Tarihler Tablosu
|Sınav Düzeyi
|Başvuru Dönemi
|Sınav Tarihi
|Sonuç Tarihi
|Lisans (GY-GK)
|1 – 13 Temmuz 2026
|6 Eylül 2026
|7 Ekim 2026
|Lisans (Alan Bilgisi)
|1 – 13 Temmuz 2026
|12-13 Eylül 2026
|7 Ekim 2026
|Ön Lisans
|29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
|4 Ekim 2026
|30 Ekim 2026
|Ortaöğretim (Lise)
|27 Ağustos – 8 Eylül 2026
|25 Ekim 2026
|19 Kasım 2026
Geri Sayım: Sınava Kaç Gün Kaldı?
(24 Şubat 2026 tarihi baz alınmıştır)
Lisans Adayları İçin: Sınava 194 gün kaldı. Artık genel tekrarların başlaması gereken dönemdesiniz.
Ön Lisans Adayları İçin: Sınava 222 gün kaldı. Konu eksiklerini tamamlamak için ideal bir zaman.
Ortaöğretim Adayları İçin: Sınava 243 gün kaldı. Sıfırdan başlamak isteyenler için hala büyük bir fırsat var.
Başvuru Sürecinde Unutmamanız Gerekenler
ÖSYM AİS Güncelliği: Başvuru tarihleri geldiğinde sistemde yoğunluk oluşabilir. Fotoğrafınızın güncelliğini ve eğitim bilgilerinizi e-Devlet üzerinden şimdiden kontrol etmenizde fayda var.
Ücret Ödeme: Başvurunuzu yapsanız dahi, sınav ücretini yatırmadığınız sürece başvurunuz tamamlanmış sayılmaz. Ödemelerinizi ÖSYM'nin "Ödemeler" sayfasından banka/kredi kartı ile yapabilirsiniz.
DHBT Detayı: Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) genellikle bu takvimin en sonunda (Kasım-Aralık gibi) yapılır; eğer bu alanda bir hedefiniz varsa o takvimi ayrıca takip etmelisiniz.