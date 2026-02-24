KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS başvuru ve sınav tarihleri

Başvuru Sürecinde Unutmamanız Gerekenler

ÖSYM AİS Güncelliği: Başvuru tarihleri geldiğinde sistemde yoğunluk oluşabilir. Fotoğrafınızın güncelliğini ve eğitim bilgilerinizi e-Devlet üzerinden şimdiden kontrol etmenizde fayda var.

Ücret Ödeme: Başvurunuzu yapsanız dahi, sınav ücretini yatırmadığınız sürece başvurunuz tamamlanmış sayılmaz. Ödemelerinizi ÖSYM'nin "Ödemeler" sayfasından banka/kredi kartı ile yapabilirsiniz.

DHBT Detayı: Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) genellikle bu takvimin en sonunda (Kasım-Aralık gibi) yapılır; eğer bu alanda bir hedefiniz varsa o takvimi ayrıca takip etmelisiniz.