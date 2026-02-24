ARA
KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS başvuru ve sınav tarihleri

2026 yılında kamu personeli olma hedefiyle hazırlanan adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimini yayımlayarak Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise) düzeyindeki tüm sınav ve başvuru tarihlerini netleştirdi. Peki KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS başvuru ve sınav tarihleri

KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM tarafından ilan edilen bu resmi takvimle birlikte 2026 yılı, memur adayları için tam bir "sınav maratonu" yılı olacak. Bugün 24 Şubat 2026; yani ilk sınav olan Lisans oturumuna yaklaşık 6,5 aylık bir hazırlık süreniz bulunuyor.

2026 KPSS Kritik Tarihler Tablosu

Sınav DüzeyiBaşvuru DönemiSınav TarihiSonuç Tarihi
Lisans (GY-GK)1 – 13 Temmuz 20266 Eylül 20267 Ekim 2026
Lisans (Alan Bilgisi)1 – 13 Temmuz 202612-13 Eylül 20267 Ekim 2026
Ön Lisans29 Temmuz – 10 Ağustos 20264 Ekim 202630 Ekim 2026
Ortaöğretim (Lise)27 Ağustos – 8 Eylül 202625 Ekim 202619 Kasım 2026

Geri Sayım: Sınava Kaç Gün Kaldı?

(24 Şubat 2026 tarihi baz alınmıştır)

Lisans Adayları İçin: Sınava 194 gün kaldı. Artık genel tekrarların başlaması gereken dönemdesiniz.

Ön Lisans Adayları İçin: Sınava 222 gün kaldı. Konu eksiklerini tamamlamak için ideal bir zaman.

Ortaöğretim Adayları İçin: Sınava 243 gün kaldı. Sıfırdan başlamak isteyenler için hala büyük bir fırsat var.

Başvuru Sürecinde Unutmamanız Gerekenler

ÖSYM AİS Güncelliği: Başvuru tarihleri geldiğinde sistemde yoğunluk oluşabilir. Fotoğrafınızın güncelliğini ve eğitim bilgilerinizi e-Devlet üzerinden şimdiden kontrol etmenizde fayda var.

Ücret Ödeme: Başvurunuzu yapsanız dahi, sınav ücretini yatırmadığınız sürece başvurunuz tamamlanmış sayılmaz. Ödemelerinizi ÖSYM'nin "Ödemeler" sayfasından banka/kredi kartı ile yapabilirsiniz.

DHBT Detayı: Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) genellikle bu takvimin en sonunda (Kasım-Aralık gibi) yapılır; eğer bu alanda bir hedefiniz varsa o takvimi ayrıca takip etmelisiniz.
