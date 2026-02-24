İzmir TOKİ kurası ne zaman? TOKİ İzmir kura çekiliş tarihi belli oldu mu?

İzmir’de ev sahibi olma hayali kuran on binlerce vatandaş için bugün oldukça hareketli bir gün. TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden yayımlanan kabul ve ret listeleri, İzmir etabındaki rekabetin ne kadar büyük olduğunu da rakamlarla ortaya koydu.

Bugün 24 Şubat 2026 itibarıyla paylaştığınız veriler ışığında İzmir TOKİ sürecindeki son tabloyu şu şekilde özetleyebiliriz:

İzmir Başvuru ve Kontenjan Analizi

İzmir genelinde en büyük ilgi, beklendiği gibi merkez projelere oldu. Açıklanan rakamlar, hak sahibi olma şansının merkezde ilçelere göre daha zorlu geçeceğini gösteriyor:

Bölge Konut Sayısı Kabul Edilen Başvuru Reddedilen Başvuru Şans Oranı (Yaklaşık) İzmir Merkez 15.000 122.846* 17.256 ~8 kişide 1 Aliağa 1.200 8.489 1.983 ~7 kişide 1

Merkez için toplam başvurudan (140.102) reddedilenler (17.256) çıkarıldığında kalan geçerli başvuru sayısı.