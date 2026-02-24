ARA
DOLAR
43,83
0,02%
DOLAR
EURO
51,69
0,12%
EURO
ALTIN
7378,79
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • İzmir TOKİ kurası ne zaman? TOKİ İzmir kura çekiliş tarihi belli oldu mu?

İzmir TOKİ kurası ne zaman? TOKİ İzmir kura çekiliş tarihi belli oldu mu?

İzmirli binlerce ailenin büyük bir heyecanla beklediği "Yüzyılın Konut Projesi"nde bugün kritik bir eşik daha aşıldı. İzmir genelinde inşa edilecek 21 bin 20 konut için başvuru sürecinin ardından, TOKİ resmi internet sitesi üzerinden "Başvurusu Kabul Edilenler" ve "Başvurusu Reddedilenler" listelerini yayımladı. Peki İzmir TOKİ kurası ne zaman? TOKİ İzmir kura çekiliş tarihi belli oldu mu?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

İzmir TOKİ kurası ne zaman? TOKİ İzmir kura çekiliş tarihi belli oldu mu?

İzmir’de ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için süreç en heyecanlı aşamaya, yani kura çekimine doğru ilerliyor. 500 Bin Sosyal Konut Projesi (Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi) kapsamında İzmir'e ayrılan 21.020 konutluk dev kontenjan, şehrin barınma ihtiyacı için tarihi bir adım niteliğinde.

İzmir’de ev sahibi olma hayali kuran on binlerce vatandaş için bugün oldukça hareketli bir gün. TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden yayımlanan kabul ve ret listeleri, İzmir etabındaki rekabetin ne kadar büyük olduğunu da rakamlarla ortaya koydu.

Bugün 24 Şubat 2026 itibarıyla paylaştığınız veriler ışığında İzmir TOKİ sürecindeki son tabloyu şu şekilde özetleyebiliriz:

 İzmir Başvuru ve Kontenjan Analizi

İzmir genelinde en büyük ilgi, beklendiği gibi merkez projelere oldu. Açıklanan rakamlar, hak sahibi olma şansının merkezde ilçelere göre daha zorlu geçeceğini gösteriyor:

BölgeKonut SayısıKabul Edilen BaşvuruReddedilen BaşvuruŞans Oranı (Yaklaşık)
İzmir Merkez15.000122.846*17.256~8 kişide 1
Aliağa1.2008.4891.983~7 kişide 1

Merkez için toplam başvurudan (140.102) reddedilenler (17.256) çıkarıldığında kalan geçerli başvuru sayısı.

Listenizi Kontrol Etmeyi Unutmayın

Hala kontrol etmemiş olanlar için hatırlatmakta fayda var:

Sorgulama Adresi: talep.toki.gov.tr/500binkonut/

Kontrol: Listede isminiz "Ret" olarak görünüyorsa, başvuru şartlarından birini (gelir sınırı, mülkiyet durumu vb.) ihlal etmiş olabilirsiniz. Bu durumda kura çekimine katılma hakkınız maalesef bulunmuyor.

Kura Takvimi ve İzmir’in Sırası

TOKİ şu an mevcut haftalık takvimini uyguluyor. Sizin de belirttiğiniz üzere, bu hafta Ege ve çevre illerde yoğunlaşan kura maratonu şu şekilde ilerliyor:

Bugün (24 Şubat Salı): Uşak kurası tamamlanıyor.

Yarın (25 Şubat Çarşamba): Isparta.

26 Şubat Perşembe: Burdur.

27 Şubat Cuma: Edirne, Denizli ve Osmaniye.

Gözler Gelecek Haftada: Bu takvim Cuma günü sona erdiğinde, İzmir’in dev kurasının Mart ayının ilk haftası (2-6 Mart aralığı) başlaması bekleniyor. İzmir projesinin büyüklüğü (21.020 konut) nedeniyle çekilişlerin tek bir günde değil, ilçelere bölünerek birkaç güne yayılması öngörülüyor.

 Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL