Bilsem sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Bilsem sonuçları sorgulama

Adayları ve Velileri Neler Bekliyor?

27 Şubat Heyecanı: Bu tarihte öğrencinin sadece puanı değil, Genel Zihinsel, Resim veya Müzik alanlarından hangisinde mülakata çağrıldığı (veya çağrılıp çağrılmadığı) kesinleşecek. Baraj puanları, illere ve yetenek alanlarına göre MEB tarafından merkezi olarak belirlenecek.

Bireysel Değerlendirme Farkı: Nisan ayında başlayacak olan bu aşama, ilk sınavdan farklı olarak uzmanlar eşliğinde yapılacak. Zihinsel yetenekte zekâ ölçekleri, resim ve müzikte ise uygulama sınavları öğrenciyi bekliyor olacak.

Haziran Sonu Finali: Sınavların okul kapanış tarihine (19 Haziran) kadar yayılması, her öğrencinin farklı bir randevu gününe sahip olacağı anlamına geliyor.