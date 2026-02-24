Bilsem sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Bilsem sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) özel yetenekli öğrencileri tespit etmek amacıyla yürüteceği BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) 2025-2026 yılı tanılama sürecinde en kritik aşamalardan birine gelindi. 15 Aralık 2025’te başlayan ve Şubat ayı itibarıyla tamamlanan ön değerlendirme (tablet sınavı) maratonu, yerini sonuç heyecanına bıraktı.
15 Aralık’tan bu yana devam eden o uzun ön değerlendirme maratonu bitti ve artık dijital ekranların başında sonuçların bekleneceği o heyecanlı haftaya girdik.
Bugün 24 Şubat 2026; yani ilk büyük açıklama için önümüzde sadece 3 gün var.
Sürecin geri kalanını daha net görebilmek adına paylaştığınız verileri bir zaman çizelgesi olarak şu şekilde özetleyebiliriz:
BİLSEM 2026 Yol Haritası
|Aşama
|Tarih Aralığı / Gün
|Durum
|Ön Değerlendirme Süreci
|15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026
|Tamamlandı
|Sonuçların İlanı (Mülakat Hakkı)
|27 Şubat 2026
|Bekleniyor
|Giriş Belgelerinin Yayımlanması
|30 Mart 2026
|e-Okul Üzerinden
|Bireysel Değerlendirme (Mülakatlar)
|6 Nisan - 19 Haziran 2026
|Uygulama Süreci
|Kesin Kayıt Hakkı İlanı
|3 Temmuz 2026
|Final Sonuçlar
|BİLSEM Kayıt İşlemleri
|27 Temmuz - 28 Ağustos 2026
|Kayıt Dönemi
Adayları ve Velileri Neler Bekliyor?
27 Şubat Heyecanı: Bu tarihte öğrencinin sadece puanı değil, Genel Zihinsel, Resim veya Müzik alanlarından hangisinde mülakata çağrıldığı (veya çağrılıp çağrılmadığı) kesinleşecek. Baraj puanları, illere ve yetenek alanlarına göre MEB tarafından merkezi olarak belirlenecek.
Bireysel Değerlendirme Farkı: Nisan ayında başlayacak olan bu aşama, ilk sınavdan farklı olarak uzmanlar eşliğinde yapılacak. Zihinsel yetenekte zekâ ölçekleri, resim ve müzikte ise uygulama sınavları öğrenciyi bekliyor olacak.
Haziran Sonu Finali: Sınavların okul kapanış tarihine (19 Haziran) kadar yayılması, her öğrencinin farklı bir randevu gününe sahip olacağı anlamına geliyor.