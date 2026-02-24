ARA
  Bilsem sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Bilsem sonuçları sorgulama

Bilsem sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Bilsem sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini geliştirmek amacıyla yürütülen BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde en heyecanlı bekleyiş başladı. Peki Bilsem sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Bilsem sonuçları sorgulama

Bilsem sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Bilsem sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) özel yetenekli öğrencileri tespit etmek amacıyla yürüteceği BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) 2025-2026 yılı tanılama sürecinde en kritik aşamalardan birine gelindi. 15 Aralık 2025’te başlayan ve Şubat ayı itibarıyla tamamlanan ön değerlendirme (tablet sınavı) maratonu, yerini sonuç heyecanına bıraktı.

15 Aralık’tan bu yana devam eden o uzun ön değerlendirme maratonu bitti ve artık dijital ekranların başında sonuçların bekleneceği o heyecanlı haftaya girdik.

Bugün 24 Şubat 2026; yani ilk büyük açıklama için önümüzde sadece 3 gün var.

Sürecin geri kalanını daha net görebilmek adına paylaştığınız verileri bir zaman çizelgesi olarak şu şekilde özetleyebiliriz:

 BİLSEM 2026 Yol Haritası

AşamaTarih Aralığı / GünDurum
Ön Değerlendirme Süreci15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026Tamamlandı
Sonuçların İlanı (Mülakat Hakkı)27 Şubat 2026Bekleniyor  
Giriş Belgelerinin Yayımlanması30 Mart 2026e-Okul Üzerinden
Bireysel Değerlendirme (Mülakatlar)6 Nisan - 19 Haziran 2026Uygulama Süreci
Kesin Kayıt Hakkı İlanı3 Temmuz 2026Final Sonuçlar
BİLSEM Kayıt İşlemleri27 Temmuz - 28 Ağustos 2026Kayıt Dönemi

Adayları ve Velileri Neler Bekliyor?

27 Şubat Heyecanı: Bu tarihte öğrencinin sadece puanı değil, Genel Zihinsel, Resim veya Müzik alanlarından hangisinde mülakata çağrıldığı (veya çağrılıp çağrılmadığı) kesinleşecek. Baraj puanları, illere ve yetenek alanlarına göre MEB tarafından merkezi olarak belirlenecek.

Bireysel Değerlendirme Farkı: Nisan ayında başlayacak olan bu aşama, ilk sınavdan farklı olarak uzmanlar eşliğinde yapılacak. Zihinsel yetenekte zekâ ölçekleri, resim ve müzikte ise uygulama sınavları öğrenciyi bekliyor olacak.

Haziran Sonu Finali: Sınavların okul kapanış tarihine (19 Haziran) kadar yayılması, her öğrencinin farklı bir randevu gününe sahip olacağı anlamına geliyor.

27 Şubat'ta sonuçlar açıklandığında sistemde yoğunluk yaşanabilir. Sonuca itiraz etmek isteyen veliler için genellikle açıklanma tarihini takip eden 5 iş günü içinde bir itiraz penceresi açılır; bu süreyi kaçırmamak kritik önemdedir.
