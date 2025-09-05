Zabıt Katipliği başvuru sonuçları belli oldu: Puanlar ve sınav detayları açıklandı

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz 2025'te yapılan duyuruya göre, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 152'si genel, 38'i öncelikli mezuniyet olmak üzere toplamda 190 sözleşmeli zabıt kâtibi alınacağı bildirilmişti. Başvurular, 1 Ağustos ile 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındı ve şimdi aday tespit sonuçları ilan edildi.

Sonuçlar, "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılan başvurular üzerinden belirlendi. Genel mezuniyet kategorisinden 5.516 başvuru arasından 4.548 aday, öncelikli mezuniyet kategorisinden ise 1.001 başvuru arasından 552 aday uygulama sınavına girmeye hak kazandı.

KPSS puanları baz alınarak yapılan değerlendirmede, her bir KPSS puan türünden ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday belirlendi.

Genel Mezuniyet Alanı:

KPSS P3 puan türünden son sıradaki adayın puanı 72,2370.

KPSS P93 puan türünden son sıradaki adayın puanı 71,420.

KPSS P94 puan türünden son sıradaki adayın puanı 70,001.

Öncelikli Mezuniyet Alanı:

KPSS P3 puan türünden son sıradaki adayın puanı 70,0630.

KPSS P93 puan türünden son sıradaki adayın puanı 70,9240.

KPSS P94 puan türünden son sıradaki adayın puanı 70,0460.

Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları reddedilirken, listelerde "KABUL" yazan tüm adaylar uygulamalı klavye sınavına girmeye hak kazandılar. Adayların sınav gün ve saatleri, sorgulama ekranında belirtilmiş olup, sınavdan 15 dakika önce İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok, -2. Kat, 11 numaralı odada hazır bulunmaları gerekiyor.

Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak, bu duyuru tebliğ niteliğinde kabul edilecek.