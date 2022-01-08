Covid-19 salgının etkisini sürdüğü 2021 yılı, enflasyon artışı ve döviz kurundaki oynaklıkla birlikte tüm sektörler için zorlayıcı oldu. Ancak birçok şirket yatırımlarına devam etti ve büyümeyi odağına aldı.

Şirketler, 2022 yılı için de yeni plan ve hedeflerini belirliyor. Farklı sektörlerden yöneticiler 2022 projeksiyonlarını anlattı. 2020yılından başlayarak günlük hayatı olduğu kadar iş dünyasını da derinden sarsan Covid-19 salgını, farklı varyantlarla tüm dünya ekonomilerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Aşılamanın başlamasıyla birlikte kapanmaların kalktığı ve ticaretin tekrar eski hızına dönmeye başladığı bir 2021 yılı geçirsek de pandeminin etkisi tam olarak bertaraf edilmiş değil.

Tedarik zincirindeki kırılmalar, hammadde sıkıntıları bir yandan devam ederken enflasyon ve kurlardaki oynaklık, ekonomiyi zorlamayı sürdürüyor.

Tüm bu zorluklara rağmen ekonomik büyümeyi sağlamayı başaran Türkiye’de iş dünyası da yatırımlarına devam edip faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor. 2021 yılında büyümeyi odağına alan şirketler özellikle ihracat kapısını daha fazla zorlama peşinde. Birçok şirket, mevcut ihracat ülkelerinin yanı sıra farklı coğrafyalarda da varlığını genişletmeyi istiyor.

2022 projeksiyonlarını sorduğumuz birçok sektörden farklı şirket, yatırımlarını artırmayı ve farklı alanlarda büyümeyi hedefliyor. Pandemiye rağmen fırsatları yakalayıp buradan çıkış noktası yaratmayı planlayan şirketler, mevcut faaliyet alanlarında hız kesmeden büyümeyi hedef haline getirmiş durumda.

Ayrıca farklı alanlarda da cazip fırsatlar görenler bu alanlara da giriş yapma heyecanı duyuyor. Pandeminin etkisiyle ajandalarının ilk sıralarına yerleşen dijital altyapı yatırımlarının devam edeceği görülürken sürdürülebilirlik konusu da 2022 projeksiyonlarında yatırım yapılacak alanlarda ön sıralara yükselmiş durumda. Farklı sektörlerden 18 şirket, 2022 projeksiyonlarını Almanak özel sayısı için anlattı.

ALİ KİBAR / KİBAR HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI “FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ SEKTÖRLERDE YATIRIMLARIMIZI ARTIRACAĞIZ”

“2021 yılına hızlı bir başlangıç yapmıştık. Planlarımız doğrultusunda faaliyetlerimizi devam ettirerek yine ülkemizin en çok ihracat yapan ilk beş markası arasına adımızı yazdırdık. İhracat odağımızdan sapmadan katma değeri yüksek ürün üretimine ve dijitalleşmeye yatırım yaptığımız bir yıl oldu.

Sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğ¬rultusunda büyüyen grup şirketlerimiz pek çok yenilikçi projeye imza attı. Kibar Holding olarak 2022 yılına girerken her zaman olduğu gibi yatırım ve büyüme planlamalarımız doğrultusunda hazırlıklarımızı tamamladık.

Bu yılın bizim için ayrı ve özel bir yeri var. Kuruluşumuzun 50’nci yılını kutlayacağımız 2022’de yine ülkemiz için değer yaratmaya, dünya kaynaklarını koruyup gözeterek büyümeye devam edeceğiz. Ülkemize güvenerek, yatırımlarımıza ara vermeden üretimde ve istihdamda sürekliliği sağlayacak şekilde çalışıyoruz.

Ürettiğimiz ürünleri dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor, bazı sektörlerde yüzde 80-90 oranlarına varan ihracata imza atarak ülke ekonomimize değer yaratıyoruz. 2022 yılında mevcutta faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde özellikle dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımızı artıracağız.

2021’de dijital dönüşüm sürecimize ivme kazandıracak yenilikçi projeleri devreye almaya devam ettik, 2022 de bu sürecin yansımalarını ve yenilerini hayat geçirmeyi yaşadığımız bir dönem olacak. Kibar Grubu 2025 Sürdürülebilirlik Stratejimiz çerçevesindeki kararlılığımızı ortaya koyan adımları atmaya devam edeceğiz.”

İLHAN DOĞAN / BİOTREND ENERJİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI “TARIMSAL ÜRETİMDE BÜYÜYECEĞİZ”

“Katı atık yönetimi ve enerji üretimi alanındaki faaliyet gösteren Biotrend Enerji için 2021 önemli bir yıl oldu. 2021 yılında halka arz olarak önemli bir adım atan şirketin dokuz aylık konsolide net satış cirosu 261 milyon TL’ye, 2021 yılı dokuz aylık konsolide faaliyet kârı 46 milyon TL’ye ulaştı.

Oldukça başarılı bir halka arz süreci geçirdik ve buradan elde ettiğimiz kazançlarımızla yeni yatırımları devreye soktuk. 2022 yılına da yeni yatırımlarla giriyoruz.

Yeni tesis yatırımlarımızın yanı sıra Sivas’ta kısa süre önce hayata geçirilen cam sera projesinin ülke genelindeki diğer tesislerde de başlatılmasını hedefleniyoruz. Dünya nüfusunun hızla artması sebebiyle tarım ve gıdaya olan ihtiyacın giderek artış gösterecek. Biotrend Enerji olarak bu alanda da hızla büyüme hedefliyoruz.

Sivas 55 Milyon TL tuta¬rında bir yatırımla hayata geçecek olan cam sera projesinde 100 kişiye de istihdam sağlanacak. 54 bin metrekarelik alana kurulan cam serada, yılda yaklaşık 2 bin 500 ton salkım domates yetiştirilmesini hedefleniyoruz.

Geçtiğimiz aylarda, halka arz sonrası Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile sözleşme imzaladık. Bu sözleşmenin kurumsal yönetim ve iklim riski yönetimini ilerleteceğini, daha yüksek çevre standartları ve satın alma uygulamalarını benimseterek, işyerinde cinsiyet eşitliğini de destekleyeceği kanaatindeyiz.”

HASAN HÜSEYİN ERTOK / TURKSAT GENEL MÜDÜRÜ “1 MİLYAR TL’NİN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK”

“Bundan 17 yıl önce uydu ve uzay teknolojileri alanında hizmet vermek üzere temelleri atılan ve bugün kablo yayıncılığı ve bilişim alanlarında da faal olan Türksat AŞ için 2021 önemli bir adımın atıldığı bir yıl olarak geride kaldı. Türksat 5A’yı 8 Ocak 2021’de uzaya göndermenin ardından Türksat 5B’yi uzaya yolladık.

5,5 ay sürecek yolculuğunun ardından 42 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşacak ve 2022 Haziran ayında hizmete başlayacak. Türksat 6A uydusu ise 2023 yılı ilk yarısında uzaya gönderilecek.

Yılın dokuz aylık döneminde kablo TV’de ulaşılan hane sayısı 4,8 milyona ulaşırken, kablo TV müşteri sayısı ise 1,4 milyonu buldu. Bu yılın dokuz aylık döneminde 2 milyar 109 milyon TL’lik net satış gerçekleştirdik ve yüzde 43 FAVÖK marjına ulaştık. Bu yıl devreye aldıkları önemli kararlarla 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptık. 2022 yılında da kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz.

Genişleyen uydu filosu ve küresel iş birlikleri aracılığıyla dünyada uydu sektöründe daha fazla söz sahibi olmak istiyoruz. Yerli şirketlerle birlikte gerçekleştirilen AR-GE faaliyetleriyle yeni projeler, hizmetler ve markalar geliştireceğiz.

Özellikle Afrika, Ortadoğu, Orta Asya ve Uzak Doğu bölgelerinde faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. Ülkemizin milli teknoloji hamlesine geçmişte olduğu gibi gelecek günlerde de inanç ve azimle katkı sunacağız. Milli uzay sanayimizin güçlendirilmesi, bilimsel altyapının ve insan kaynağının geliştirilmesi için faaliyet göstermeye devam edeceğiz.”

EDA ULUCA ÖZCAN / SODEXO AVANTAJ VE ÖDÜL. HİZ. İCRA KUR. B5K. & YKÜ “YATIRIMLARA İVME KAZANDIRACAĞIZ”

“Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, 2021 yılında temassız ödeme çözümlerini yaygınlaştırarak, online alışveriş üye ağını genişletti. 80 bin noktadan oluşan üye ağı ile sektördeki en geniş hizmet kapsama alanına sahip marka oldu.

Çalışan bağlılığını artıran ve şirketleri operasyonel yüklerden kurtaran, yüzde 100 dijital, esnek ve kolay FlexoGift kurumsal hediye platformunu yaygınlaştırdık aynı zamanda çeşitli iş birlikleri ile etki alanını genişletmeye devam ediyoruz.

En yeni iş birliğimiz şirketlere bütünsel hizmet deneyimi sunma misyonu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı elektronik para ve ödeme hizmeti şirketi Belbim ile yaptığımız ortaklık oldu. Birçok önemli marka ile ortak projelerimiz gündemimizde.

Tüm bu geliştirmelerimiz sayesinde 2021 yılında iki haneli rakamlarla büyüdüğümüzü, dijitalleşme yatırımlarımızla da operasyonel karlılığımızı iki haneli rakamlarla artırdığımızı söyleyebilirim. Dijital ürünlerimizin kullanım oranlarına baktığımızda mobil kartta 44, sanal Pos’ta 40, mobil ödemede 17 kat artış görüyoruz.

Çalışanlara uçtan uca dijital, kişiselleştirilmiş ve benzersiz bir deneyim sunuyoruz. 2022 yılında da çalışan deneyimini merkeze alan, uçtan uca dijital bir platform olma misyonları doğrultusunda, şirketlerin çalışanları ile ilişkilerini tazeleyen ve güçlendiren çözümler sunacağız.

Bu kapsamda dijitalleşme yoluyla verimliliği arttırmaya olanak tanıyan projelere ve yatırımlara önemli bir ivme kazandıracağız.”

NİLGÜN KELEŞ / SERTRANS LOGISTICS YÖNETİM KURULU BAŞKANI “AVRUPA’DA BÜYÜMEYE VE E-TİCARETE ODAKLANIYORUZ”

“Pandemi şartları nedeniyle 2020 yılında stabil bir büyüme gösteren Sertrans Logistics, 2021 yılında büyüme ivmesini artırdı. Depolama operasyonlarında yeni projelere imza atan şirket, yatırım yapmaya devam etti. Almanya’da nisan ayında açtığı yaklaşık 5 bin metrekarelik depoyu çok kısa süre içinde 10 bin metrekareye çıkartmayı planlayan Sertrans Logistics, yakın zamanda Avrupa’nın farklı coğrafyalarında açacağı ofis ve depolarla büyümeye devam edecek.

Temmuz ayında İstanbul Akpınar’da 30 bin metrekarelik bir e-ticaret deposu açan şirket, sadece e-ticaret lojistiği operasyonuna özel olan yeni deponun faaliyete geçmesiyle birlikte toplam depolama kapasitesini yaklaşık yüzde 25 artırarak 140 bin metrekareye çıkarttı. Depo yatırımına yaklaşık 4,5 milyon Euro kaynak ayırdık.

Deponun faaliyete başlamasıyla birlikte yaklaşık bin 500 kişiye daha istihdam sağlandı. 2022 yılında yapacağımız yeni yatırımlarla gerek depolama gerekse taşımacılık operasyonlarında büyümeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde Türkiye’de toplam depolama kapasitesinin 240-250 bin metrekare seviyelerine çıkartılmasını hedefleniyoruz. Bu kapasitenin büyük bir kısmı da e-ticaret lojistiği operasyonlarına ayrılacak. Ayrıca Almanya başta olmak üzere açılacak yeni ülke ofisleri ve depolarla yurtdışında da büyüme hedefleniyor.

Bir taraftan yeni ticaret hayatının gerekliliklerine uygun olarak e-ticaret operasyonlarında etki alanını geliştirmeye yönelik adımlar atarken, diğer taraftan da uluslararası nakliyede yatırımlarımıza devam edeceğiz. Asıl büyük sıçrama ise işin içine teknolojiyi katarak hayata geçirecekleri projelerle gelecek. Tamamen veriye dayalı iş yapış modeline geçeceğiz.”

NİL ÇİÇEK/ UĞUR OKULLARI GENEL MÜDÜRÜ “13 OKUL VE 27 KURS AÇMAYI HEDEFLİYORUZ

“Türkiye genelinde 52 ilde 112 okul, 127 kurs ile 85 bin öğrenciye eğitim veren Uğur Okulları büyümesine 2022 yılında da devam edecek. 8 bini öğretmen, bin 500’ü yönetici olmak üzere toplam 18 bin 500 kişilik bir kadromuz var. 2022 yılında da öğrencilerimizin akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek her alanda yatırımlarımız olacak.

2022 planlamalarını ‘Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı hedeflerimiz’ doğrultusunda yapıyoruz. 2023 yılında okullarımızda yüzde 34, kurs merkezlerimizde ise yüzde 63 büyüme hedefliyoruz. Bu hedefle şu an 1 8 bin 500 olan istihdam sayımızı 28 bine çıkarmayı öngörüyoruz. Öğretmenlerimizin bireysel ve akademik gelişimlerine katkıda bul un ma kamacıyla hizmet içi eğitimleryapıyoruz.

Kaliteli eğitim vermeyi geliştirereksürdürmek ve teknolojinin kolaylaştırıcı ve geliştirici özelliğini her alanımıza entegre etmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. 2022 yılında 13 yeni okul, 27 yeni kurs açmayı hedefliyoruz. Fiziksel büyüme ve yaygınlaşmanın yanı sıra teknolojide sürekli ve sürdürülebilir gelişim hedefliyoruz.

Eğitim sistemimizin ihtiyacı olacağını düşündüğümüz içerikleri okullarımıza entegre ediyoruz ve bundan sonraki süreçlerde bu anlayışla öğrencilerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz. Teknolojik yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Dijital öğrenme- öğretme platformumuz Metodbox ve Uğur Dijital’e 25 milyon TL, görüntülü görüşme sistemimiz SeeMeet’e ise 5 milyon TL daha yatırım yapmayı hedefliyoruz.”

TANER HOROZ / HOROZ LOJİSTİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI “E-TİCARET YATIRIMLARIMIZDA HIZ KESMEYECEĞİZ”

“Tedarik zincirinde yaşanan dönüşüme hızlı adapte olduk. Artan e-ticaret sevkiyatlarındaki yükselişleri karşılayacak yeni nesil depomuzu nisan ayında devreye aldık. Tekli ve çoklu sipariş olarak düşünüldüğünde, günde 50 bin siparişi kolaylıkla yönetebilecek bir altyapı kurduk. Bu sayede iş hacmini artırdık, teknolojiye yönelik yatırımları 2022’de de hız kesmeden devam ettireceğiz.

Esnek tedarik modelleri oluşturduk ve iş hacmini yüzde 50 civarında büyüttük. E-ihracatta şu ana kadar yapılmayan 30 kg veya 30 desi üzeri ürünlerin e-ihracat taşımalarını Elektronik Ticaret Gümrükleme Belgesi (ETGB) kapsamında Türkiye’den Avrupa’daki kullanıcılara ulaştırdık.

E-ihracat ürününe yatırımları da geliştireceğiz. Lojistik sektöründe önümüzdeki yılı bu yıldan daha dengeli bekliyoruz, dünya genelinde navlunlar yüksek seyretmeye devam edecek. Türkiye açısından yurtdışı taşımacılarımızı etkileyen ihracat çok fazla, ithalatın düşük olması sebebiyle yaşanan ekipman tedariki konusunda biraz daha dengeli bir yıl bekliyoruz.

Yurtiçi nakliyede ise sabit sözleşmelerden dolayı 2022 yılında navlunlar çok yükselecek. Öte yandan inşaat maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle önümüzdeki bir- iki yıl içerisinde çok az yeni depo üretimi olacak.

Kullanıcı açısından astronomik şekilde artan kira, depo çalışanı ve raf-forklift gibi depo ekipman maliyetleri karşısında geçmiştekinden çok daha yüksek depolama maliyetleri öngörülüyor. Maalesef tedarik zincirinin bozulduğu bu süreçte daha az stok, daha iyi akış beklentisinin karşılanması hiç de kolay olmayacaktır.”

OSMAN ŞAHİN KÖŞKER / KONTROLMATİK GENEL MÜDÜRÜ “2022’DE YATIRIMLARLA BÜYÜYECEĞİZ”

“2021’de yüzde 175 büyüme ile 550 milyon TL’den fazla net satış bekleyen Kontrolmatik, 2022 yılı için de beklentilerini artırdı. Birçok ülkede açtığımız yeni ofisler ile farklı piyasalardaki gelişmeleri daha yakından ve yerinde takip eder hale geldik.

2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre gelirlerimizi yüzde 204 oranında artırdık. 2022’de Controlix markası altında geliştirdiğimiz nesnelerin interneti çözüm ve ürünleri daha fazla tesiste görülecek. Bunun yanı sıra Türkiye’de uydu teknolojileri alanında yatırım yapmak ve uydu üretmek amacıyla kurulan ve yüzde 25 ortağı olduğumuz PLAN S Uydu ve Uzay Teknolojileri de ulusal ve uluslararası şirket ve kurumlar için anahtar teslim uydu çözümleri sunacak.

Bugün Türkiye’nin dışında Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa’daki birçok ülkede iş geliştiriyoruz, sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynakları ve akıllı şehir teknolojileri üzerine çözümlerimizi artırıyoruz. Enerji depolama sistemlerini (EDS), Ankara’da inşası devam eden fabrikamızda kendimiz üretmeye başlayacağız.

Lityum iyon batarya hücresinden, modül ve konteyner çözümlerine kadar tamamını kendimizin üreteceği sistemleri sunacağız. Ürünler; şebeke düzeyinde enerji depolama tesisleri, elektrikli araç teknolojileri, elektrikli araç şarj destek sistemleri, denizcilik ve ticari elektrikli araçlar başta olmak üzere yeni teknolojik uygulamalar endüstriyel tesislere yönelik olacağından, bu sektördeki öncü şirketlerden biri olacağız.

DAMLA ALİŞAN / ALİŞAN LOGISTICS YÖNETİM KURULU BAŞKANI “KATMA DEĞERLİ HİZMETLERE ODAKLANACAĞIZ”

“2021 yılında da 2020 yılında olduğu gibi, öncelikle çarkların dönmesi ve tüketicinin temel ihtiyaçlarına ulaşabilmesi için tedarik zincirinin önemli bir halkası olarak görevimizin başında yer aldık; almaya da devam ediyoruz.

2020 yılını pandemi ve diğer bütün olumsuzluklara rağmen hedeflerimize çok yaklaşarak 750 milyon TL seviyelerinde kapatmıştık. 2021 yılını ise yaklaşık yüzde 15 seviyelerinde bir büyüme ile kapatacağımızı öngörüyoruz. İstihdam hedeflerimize gelince ise vurgu yapmak istediğim bir konu var. Women Owned Company” (Kadınların Sahip Olduğu İşletmeler) global sertifikası sahibi bir şirket olarak, şirketimizin içinde kadın çalışan oranını 2020 yılında yüzde 23 arttırmıştık; 2021 hedefimiz ise yüzde 20 idi. Bu rakamı 2023’e kadar benzer oranlarda artırma yönünde de çalışmalarımız var.

Bugün 500 adet öz mal araç filosu ve Türkiye genelindeki 32 farklı lokasyonda çalışan bin 500 çalışanı ile pek çok operasyonu yürüten bir marka olarak, önümüzdeki yıl da müşterilerimize terzi dikimi hizmetler sunmaya; intermodal taşımaya ve operasyonlarımızda katma değerli hizmetlere odaklanmaya devam edeceğiz.

Son dönemdeki dijital dönüşüm yolculuğumuzda, veritabanı ve uygulama servisleri geçişi, sunucu projesi, doküman yönetimi ve SharePoint güvenlik seviyesinin artırılmasından oluşan beş farklı geçiş rotasında avantajlarından yararlanmaya başladık. Süreci 2022 yılında tamamlamayı öngörüyoruz.

Salgın küresel ticarette tedarik sıkıntısını da beraberinde getirdi ve küresel şirketlerden bazıları satın alma operasyonlarını Türkiye’ye yönlendirdi. Bu yönelimlerin 2022 yılında da artarak devam edeceğine inanıyorum.”

KAĞAN DAGTEKİN / DOĞAN HOLDİNG OTOMOTİV GRUBU ŞİRKETLERİ CEO’SU “UZUN VADEDE HEDEFİMİZ 10 MİLYAR TL BÜYÜKLÜĞE ULAŞMAK”

“Doğan Trend Otomotiv olarak Doğan Holding çatısı altında otomotiv ve mobilite alanlarında faaliyet gösteriyor; teknolojik, çevreci ve özgün mar¬kaları kullanıcılarla buluşturuyoruz. 2021 dokuz ayda 2020’ye göre 2,5 kat büyüdük. 2020’nin yaklaşık üç katı hacimle büyüyerek 2021’i 1,5 milyar TL ciroyla kapatmayı hedefliyoruz. Elektrikli otomobil ve mobilite araçlarıyla geleceğe yatırım yapmayı planlıyoruz.

Otomobil grubumuzda Suzuki, hibrit geçişini tamamladı. 2021’de portföye eklediğimiz MG ZS EV ile son altı ayda elektrikli otomobil pazarında yüzde 15’in üzerinde pay elde ettik. Otomobil markalarımız, Wallbox şarj cihazlarımız, motosiklet grubundaki Vespa, Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, yüzde 100 elektrikli Silence ve KYMCO, yakın zamanda bünyemize dâhil olan Bimas e-bisikletler ve Okai scooter’larla elektrikli mobilite dünyasına hazırlanıyoruz. Suzuki deniz motorlarımızla müşterilerimize ekstra alan yaratıyoruz.

2022’de otomobilde MG, motosiklette KYMCO ve ikinci el ve kiralama platformumuz Suvmarket ile hacimsel olarak önemli büyüme hedefliyoruz. Kombine ciromuzun üç katına çıkmasını öngördük. Ama kurdaki aşırı dalgalanma nedeniyle öngörülerimizi sil baştan yapıyoruz.

Uzun vadedeki hedefimiz ise tüm iş alanlarımızda büyümeyle toplamda 10 milyar TL çizgisini aşmak. Distribütörlük ve perakende hizmetlerinde yüzde 50-50 oranını yakalamak istiyoruz. Büyümenin yanında diğer önemli amacımız, işimizi portföy şirketi gibi yöneterek markalarımızda ve hizmetlerimizde riski olabildiğince farklı alanlara dağıtmak. 140 kişilik bir ekibiz. 2022 büyüme stratejimiz paralelinde ilerlersek 200 kişilik bir ekip olacağız.”

BUĞRA TOPLUSOY/ SHIPTROY KURUCU ORTAĞI “BÜYÜME VE YATIRIM YILIMIZ OLACAK”

“2021 yılı bizim için kuruluş ve büyüme yılı oldu. Müşterilerimiz, verdiğimiz hizmetten ve sağladığımız çalışma kolaylığından ötürü rakiplerimizden koparak Shiptroy’la çalışmaya başladı. Amerika Florida’daki depomuzu bir hub olarak kullanıp başta Kanada ve Meksika olmak üzere e-ticaretin yoğun olduğu ülkelerdeki e-ticaret pazar yerlerine entegre olabildiğimiz için müşterilerimiz ürünlerini rahatlıkla sevk edebildi.

Hizmet vermeye başladığımız Temmuz 2021’den itibaren her haftayı bir önceki haftaya göre artış rekoruyla kapatıyoruz. Pandemi sonrası iyice değişen dünya düzenine baktığımızda ve hedef pazarımız Türkiye’yi göz önüne aldığımızda baktığımızda lokasyon kavramının ihracat, görüntülenme, hız olduğunu düşünüyorum.

Yeni bir pazara girmenin pek çok zorluğu var. Shiptroy olarak depolama, etiketleme, sevkiyat gibi kritik derecede önem taşıyan konularda müşterilerimizin yükünü alıyoruz. Artık rekabet bu konularda başarılı olan firmaların lehine.

Türkiye’nin artan ihracat ihtiyacı ve motivasyonu ile beraber 2022’nin şirketimiz adına büyüme ve yatırım yılı olacağını öngörüyoruz. Artan depolama ve hızlı sevkiyat ihtiyacını karşılamamız için depomuza otomasyon yatırımı yapılacak ve daha fazla ihracatçıya ulaşabilmek adına reklam/pazarlama faaliyetleriyle Türk üreticisi ile dünyayı daha yakın hale getirme vizyonumuzla yolumuza devam edeceğiz. Bunun yanı sıra Türkiye ofisimizi yılın ilk çeyreğinde açmayı düşünüyoruz.”

SİNEM TÜRÜNG / METRO TÜRKİYE CEO’SU “YERELLEŞMEYİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Metro Türkiye için 2021 yılı tüm ekosistemimizde gıda atıklarının önlenmesinden yerel üreticinin ve ürünlerin korunmasına, izlenebilirlikten hayvan refahına kadar sürdürülebilirliği merkezimize aldığımız, sağlıklı beslenmeyi teşvik ettiğimiz bir yıl oldu.

Dolayısıyla, aldığımız aksiyonlar sayesinde Metro Türkiye olarak güçlü bir büyüme sergiledik. İstihdam açısından ise dijitalleşme alanında yaptığımız çalışmalara paralel olarak önümüzdeki yıl e-ticaret ve veri analitiği gibi dijital dönüşümümüzü güçlendirecek alanlarda istihdam yapmayı hedefliyoruz.

Ayrıca ülkemizde hizmete başladığımız ilk günden bu yana kadınların da iş dünyasına katılımını önemsiyor ve süreçlerimizi, politikalarımızı kadın istihdamını artırma odağında yürütüyoruz. Kadın mağaza müdürü sayımızı artırmak yakın zamanlı hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Ayrıca 2022 yılı itibarıyla organik ürünlerimizde izlenebilirlik sunmayı hedefliyoruz. Bir diğer hedefimiz ise 30 yılı aşkın süredir yaptığımız gibi yerelleşmeyi desteklemeye devam etmek. Bu kapsamda raflarımızda yer verdiğimiz 175’i aşkın coğrafi işaret tescilli ve aday ürüne ek olarak bu sayıyı 2023’e kadar her yıl yüzde 20 artırmayı hedeflerken buna paralel olarak ihracat miktarını da artırmayı amaçlıyor, Bursa siyah incirinin de ihracatına destek olmayı hedefliyoruz.

Tüm bunların yanı sıra 25 mağazamızda kullanıma sunduğumuz hızlı, kolay ve temassız ödeme çözümümüz Metro Fast’i diğer mağazalarımızda da hayata geçirmek için çalışmalarımız sürecek. Ayrıca müşteri deneyimini ve iletişimini daha kolay, etkin ve hızlı hale getirmek için Metro App mobil uygulamamızı da geliştirmeye devam edeceğiz.”

TURGUT YEĞENAĞA / BUNGE TÜRKİYE ÜLKE LİDERİ “İHRACATTA YÜZDE 30 BÜYÜYECEĞİZ”

“Dünyanın en büyük bitkisel sıvı yağ, yağlı tohum ve hububat ticareti yapan küresel şirketlerinden biri olan Bunge Gıda’nın Türkiye operasyonunda gerek devam eden pandemi gerekse tedarik koşullarında yaşanan zorluklar ile maliyet tarafına etki eden faktörler sebepli kârlılık oranları tahminlerimizin altında olsa da ciro hedeflerimizi yakaladığımız bir yılı tamamlıyoruz.

Bunge Gıda Türkiye olarak 2021 yılında bir önceki yıla oranla ciromuzu yüzde 32 artırmış bulunuyoruz. Ayçiçeği tarafında çalışmalarımızda ülkemizin kalkınması üzerine odaklanıyoruz. Zeytinyağı tarafında da Komili’de amacımız, zeytin ve zeytinyağı kültürünü geliştirmek ve bu topraklarda hak ettiği yere kavuşmasını sağlamak. 2022 yılında iç piyasada yüzde 10, ihracatta ise yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz.

Satışlarımızın yaklaşık yüzde 90’nı iç piyasaya olmakla birlikte, ihracatın payı her sene bir önceki yıla göre artış gösteriyor. 2022’de ise ihracat payımızın yüzde 12’ye çıkmasını hedefliyoruz. Ayvalık’ta bulunan zeytinyağı tesisimizin büyütülmesini ve buraya yapacağımız yeni dolum hattını 2022 yılının ilk yarısında tamamlamış olacağız.

Aynı şekilde Lüleburgaz’da bulunan ayçiçek kırım, rafinasyon ve dolum tesisimizde de artan ihtiyacımız karşılamak üzere şişeleme ve dolum hattı yatırımını tamamlıyoruz. İzmir’de bulunan soya fasulyesi kırım tesisimizin kapasite artırma çalışmaları devam ediyor. 2022 yılında Bunge Gıda Türkiye olarak toplamda 10 milyon dolar yatırım yapmış olacağız.”