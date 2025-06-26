Dolar endeksi 3 yılın en düşük seviyesini gördü

ABD dolarının Euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlık görevi için erken hareket etme endişeleri ve Fed'in yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceğine yönelik tahminlerin güç kazanmasıyla sert düşüşler yaşandı.

Dolardaki değer kaybı, yatırımcıların söz konusu belirsizliklerden ötürü dolar varlıklarını satarak yanıt verdiğine ve bu durumun dolar endeksinde aşağı yönlü bir baskıya sebep olduğuna işaret ediyor.

Bu gelişmelerle dolar endeksi, 97,076'a kadar gerileyerek Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endeks, yıl başından bu yana yüzde 10'un üzerinde geriledi.

Bununla birlikte Euro/dolar paritesi 1,1743'le Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, dolar/İsviçre frangı paritesi 0,7980 ile Eylül 2011'den bu yana en düşük seviyesine indi. Dolar/yen paritesi de 143,75'le 16 Hazirandan bu yana en düşük düzeyini test etti.

Altının ons fiyatı da dolara olan talebin azalmasıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 347 dolara yükseldi.

Adaylar arasında Hassett bulunuyor

The Wall Street Journal'ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Powell'ın yerine geçecek kişiyi eylül ya da ekimde seçme ve ilan etmeyi değerlendirdiği belirtildi. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi, Trump'ın "Powell'a yönelik öfkesinin" Başkan'ın duyuruyu düşünülenden erken bir tarihte yapmasına neden olabileceğini söyledi.

Kaynaklar, Trump'ın Fed Başkanlığı için değerlendirdiği isimlerden bazılarının, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ve eski Fed Guvernörü Kevin Warsh olduğunu kaydetti.

Konuya ilişkin bilgi sahibi olan diğer kişiler ise Hazine Bakanı Scott Bessent'in Trump'a potansiyel bir aday olarak sunulduğunu söyledi. Kaynaklar tarafından aktarılan diğer isimler arasında eski Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da bulunuyor.

Analistler, Powell’ın görev süresinin Mayıs 2026'da sona ereceğini hatırlatarak, olası erken atamanın piyasalar tarafından "gölge başkan" senaryosu olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Atanacak bu yeni ismin daha güvercin bir yaklaşım benimseyebileceğinin düşünüldüğünü ifade eden analistler, bu durumun da Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerin güç kazanmasına neden olabileceğine dikkati çekti.

Konuya ilişkin haberlerin Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeleri artırdığını belirten analistler, yatırımcıların altın gibi güvenli liman varlıklara yöneldiğini söyledi.

Öte yandan İsrail ve İran arasında varılan ateşkesin de doların diğer para birimler karşısında değer kaybetmesine neden olan önemli faktörler arasında yer alıyor.

Trump'ın politikaları dolara kan kaybettiriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı'nı görevden alabileceğine dair söylemlerinin yanında yıl genelinde uyguladığı gümrük tarifesi politikaları da ABD ekonomisine duyulan güveni sarsıyor. Bu durum ülkede resesyon ve enflasyon endişelerini de beraberinde getirirken, ülkenin para birimi olan doları da olumsuz etkiliyor.

Analistler, Trump'ın göreve başlamasıyla doların güvenli liman özelliğinin zayıfladığını aktardı.

Londra merkezli Ballinger Group FX Piyasalar Analisti Kyle Chapman, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Piyasalar şimdilik İran-İsrail gerilimi görmezden gelmeye razı olurken, Fed'in bağımsızlığına ilişkin yenilenen korkuların da etkisiyle dolar satışları yoğun bir şekilde yeniden başladı." dedi.

Trump'ın geçen hafta Truth Social'da ve basın toplantılarında Powell'a yönelik saldırılarını artırmasının ardından, The Wall Street Journal'ın dün Trump'ın halefini en erken eylül veya ekim ayında, yani Mayıs 2026'da sona erecek görev süresinden çok önce açıklamayı düşündüğünü bildirdiğini anımsatan Chapman, "Televizyona çıkabilecek ve Powell'ın kararlarını daha 'güvercin' söylemlerle baltalayabilecek, bir 'gölge' başkanın olması, Fed'in güvenilirliğine ciddi zarar verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Chapman, doların daha da zayıflaması için daha zayıf istihdam verilerine ihtiyaç olduğunu bunun için de Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman'ın yaptığı son yorumların geçerliliğinin doğrulanması gerektiğini söyledi.