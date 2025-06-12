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Dolar güne nasıl başladı? 12 Haziran yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,1920 seviyesinden işlem görüyor.

12 Haziran 2025 | 09:56
Dolar güne nasıl başladı? 12 Haziran yorumu

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 39,1710'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,1920 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,6 yükselişle 44,2660'tan ve sterlin/TL yüzde 0,4 artışla 53,3060'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 98,4 seviyesinde.

ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ve Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesi varlık fiyatlamalarında ön plana çıkıyor.

ABD'de dün beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verilerine rağmen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tarifelerin enflasyonist baskıları canlandırabileceğine yönelik değerlendirmeleriyle para politikası stratejisinde temkinli duruşunu sürdürmesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın yıl genelinde toplamda 2 kez faiz indirimi yapacağı tahminleri güçlü kalmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi yurt dışında ise ABD'de üretici enflasyonu ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirdi.

 

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Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
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