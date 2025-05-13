ARA
DOLAR
38,77
0,03%
DOLAR
EURO
42,99
-1,41%
EURO
GRAM ALTIN
4032,53
-2,67%
GRAM ALTIN
BIST 100
9747,07
3,80%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dolar güne nasıl başladı? 12 Mayıs yorumu

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 38,7120 seviyesinden işlem görüyor.

12 Mayıs 2025 | 09:35
Dolar güne nasıl başladı? 12 Mayıs yorumu

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 38,7610'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 38,7120 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 43,5500'dan ve sterlin/TL yüzde 0,2 kayıpla 51,5530'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 100,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesinin etkisiyle azalan risk algısı varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticaret konularını değerlendirmek üzere ortak masada bir araya gelmesi küresel ekonomi üzerindeki endişelerin bir miktar giderilmesine neden oldu.

İki ülkenin yaptığı görüşmelerin ardından Beyaz Saray internet sayfasında, "ABD, Cenevre'de Çin Ticaret Anlaşmasını Açıkladı" başlıklı bir açıklama paylaştı. Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4032,53 -2,67%
  • ALTIN ONS 3235,3 -1,69%
  • BIST 100 9747,07 3,8%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,47 1,588%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39748 0,25719%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81 -1,7613%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,7737 0,0325%
  • EURO/DOLAR 1,1087 -1,4594%
  • EURO/TURK LIRASI 42,9873 -1,4062%
  • STERLIN/DOLAR 1,3176 -0,97328%
Borsa Haberleri
12 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Yüzde 4'ten yüzde 2645'e... Geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 8 şirket
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı
Hem nakit temettü hem bedelsiz kararı aldı
25 aracı kurumdan 62 hisse önerisi
Ülker CEO'sundan bilanço yorumu
Bu hafta en çok kazandıranlar, kaybettirenler
Çelebi'den Hindistan açıklaması
Migros, Petkim, Koç, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Şişecam'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1180
Enka İnşaat kar payı avansı kararı aldı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
BİM (BIMAS) sermaye azaltımı tarihini duyurdu
GERİ
İLERİ
12 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Yüzde 4'ten yüzde 2645'e... Geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 8 şirket
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı
Hem nakit temettü hem bedelsiz kararı aldı
25 aracı kurumdan 62 hisse önerisi
Ülker CEO'sundan bilanço yorumu
Bu hafta en çok kazandıranlar, kaybettirenler
Çelebi'den Hindistan açıklaması
Migros, Petkim, Koç, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Şişecam'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1180
Enka İnşaat kar payı avansı kararı aldı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
BİM (BIMAS) sermaye azaltımı tarihini duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL