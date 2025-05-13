Dolar güne nasıl başladı? 12 Mayıs yorumu

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 38,7610'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 38,7120 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 43,5500'dan ve sterlin/TL yüzde 0,2 kayıpla 51,5530'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 100,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesinin etkisiyle azalan risk algısı varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticaret konularını değerlendirmek üzere ortak masada bir araya gelmesi küresel ekonomi üzerindeki endişelerin bir miktar giderilmesine neden oldu.

İki ülkenin yaptığı görüşmelerin ardından Beyaz Saray internet sayfasında, "ABD, Cenevre'de Çin Ticaret Anlaşmasını Açıkladı" başlıklı bir açıklama paylaştı. Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.