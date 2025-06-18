Dolar güne nasıl başladı? 17 Haziran yorumu

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 39,3490'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,3750'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 45,6350'den ve sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 53,5650'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 98,2 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerin etkileri, varlık fiyatlamalarında öne çıkarken Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nden elde edilecek sonuçlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yüzde 4,25-4,50 arasında sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken Bankanın yılın ilk faiz indirimine yüzde 75 ihtimalle eylül ayında gideceği ve yıl boyunca toplamda iki indirim yapacağı fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtti.