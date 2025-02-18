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Dolar güne nasıl başladı? 18 Şubat yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,2650 seviyesinden işlem görüyor.

18 Şubat 2025 | 10:07
Dolar güne nasıl başladı? 18 Şubat yorumu

Dün pozitif seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 36,2430'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 36,2650 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kaybederek 37,9320'den ve sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 45,6830'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,4 artışla 107 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik adımları sonrasında ülkenin önemli ticaret ortaklarının gelecek dönemdeki olası senaryolara ilişkin hazırlıkları, varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, ABD'nin ek gümrük vergilerine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin konuşmasının yanı sıra, İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106,5 seviyesinin destek, 107,5 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti. AA

 

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