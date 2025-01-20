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Dolar güne nasıl başladı: 20 Ocak dolar yorumu

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 35,5880 seviyesinden işlem görüyor.

20 Ocak 2025 | 09:34
Son Güncellenme: 20 Ocak 2025 | 09:37
Dolar güne nasıl başladı: 20 Ocak dolar yorumu

Cuma günü yükseliş eğilimde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 35,5650'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09,10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 35,5880'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 36,6670'ten, sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 43,4510'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 109,1 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde pozitif bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD'de Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların uluslararası ekonomi ve ticareti nasıl etkileyeceğine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 108,5 seviyesinin destek, 110 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,5880 liradan, avro 36,6920 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 35,5860 liradan alınan dolar, 35,5880 liradan satılıyor. 36,6900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,6920 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 35,5700 lira, avronun satış fiyatı ise 36,3310 lira olmuştu. AA

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Temeli 64 yıl önce bakkaliye dükkanı ile atılan market zinciri halka az oluyor
BIST100'de bu hafta en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse
Halka arza hazırlanan holding savunma sanayi ve lojistikte atılım yapacak
17 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK'dan Şekerbank'ın fiyat hareketlerine ilişkin inceleme
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (17 Ocak)
Borsa İstanbul'da gong Gülermak için çaldı
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