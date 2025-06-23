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Dolar güne nasıl başladı? 23 Haziran yorumu

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 39,7110 seviyesinden işlem görüyor.

23 Haziran 2025 | 09:49
Dolar güne nasıl başladı? 23 Haziran yorumu

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,6730'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,7110'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 45,7850'den ve sterlin/TL yatay seyirle 53,4270'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 99 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da artan gerilim varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili olurken, İran'ın ABD'nin doğrudan müdahalesine misilleme yapabileceğine yönelik gelişmeler yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Analistler, bölgede artan gerilimin başta enerji arzı olmak küresel ekonomik riskleri artırdığını belirterek, bölgeden gelen haber akışının yakından takip edildiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

 

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Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
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Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
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