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Dolar güne nasıl başladı? 24 Haziran yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,6520 seviyesinden işlem görüyor.

24 Haziran 2025 | 09:44
Dolar güne nasıl başladı? 24 Haziran yorumu

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 39,6150'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,6520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 46,0820'den ve sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 53,8960'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 98,1 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki ateşkes iyimserlikleri varlık fiyatlarına yansıyor. ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısına İran'dan karşılık geldi. İran, dün Orta Doğu'daki en büyük Amerikan askeri üslerinden biri olarak bilinen Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucunda can kaybı ve yaralanma rapor edilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı yaptığı paylaşımda İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündemi ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini söyledi.

 

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Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (24 Haziran)
24 Haziran borsada gün sonu rakamları
Marmaris Altınyunus’tan Divan Talya Oteli açıklaması
Bugün 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Kontrolmatik'ten bedelli sermaye artırım kararı
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
GERİ
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