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Dolar güne nasıl başladı? 27 Haziran yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,8690 seviyesinden işlem görüyor.

27 Haziran 2025 | 09:40
Dolar güne nasıl başladı? 27 Haziran yorumu

Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 39,7730'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 39,8690'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 46,7050'den ve sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 54,8220'den satılıyor.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için yeni bir ismi eylül ya da ekimde seçip açıklamayı değerlendirdiği" yönündeki haber akışıyla dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybederken, dolar endeksi 96,997 ile son 3 yılın en düşük seviyesini gördü.

Bu gelişmelerle dün yüzde 0,1 düşüşle 97,3 seviyesinden kapanan dolar endeksi, şu sıralarda ise yüzde 0,1 artışla 97,4 seviyesinde bulunuyor.

Yeni işlem gününde ABD'nin ticaret konularında diğer ülkelerle anlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserlikler ile Orta Doğu'daki tansiyonun yatışması varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, gözler bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi.

Trump, dün Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını, diğer ülkelerle de anlaşma yapabileceklerini söyledi. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB) de ABD ile anlaşma konusunda "hazırız" mesajı vermesi, piyasalarda jeopolitik gerilimlerin etkisiyle bir süredir yüksek seyreden risk algısının azalmasına katkı sağladı.

Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ile Çin arasında resmi bir anlaşmaya varılmasının, yüksek tarifeler kaynaklı belirsizlikleri kısmen azaltabileceğini, bu süreçte Çin'den gelecek açıklamaların da yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de PCE fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını belirtti.

 

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Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
KAP'a bildirdi: Konkordato süreci sona erdi
26 Haziran borsada gün sonu rakamları
Doğan Holding'den Ditaş payı satışı
Koç Holding'ten Marmaris Altınyunus açıklaması
Bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu: Yüzde 300
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
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