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Dolar güne nasıl başladı? 27 Mayıs yorumu

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 38,9470 seviyesinden işlem görüyor.

27 Mayıs 2025 | 10:27
Dolar güne nasıl başladı? 27 Mayıs yorumu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,9440'tan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 38,9470 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 44,3170'ten ve sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 52,8360'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 99,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin değişken tarife politikası ve tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler varlık fiyatlamalarında hissedilmeye devam ediyor.

Küresel ve bölgesel ekonomi toplantılarında son dönemde çokça kullanılan "belirsizlik" teması, yatırımcıların karar alma ve stratejilerini belirleme süreçlerinde temkinli bir duruş benimsemelerine neden oluyor.

Öte yandan, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları ile perşembe günü büyüme verilerinin ABD ekonomisindeki gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini vurguladı.

 

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Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
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Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
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Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten kredi notu açıklaması
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