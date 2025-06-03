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Dolar güne nasıl başladı? 3 Haziran yorumu

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 39,1830 seviyesinden işlem görüyor.

03 Haziran 2025 | 09:59
Dolar güne nasıl başladı? 3 Haziran yorumu

Dün 39,2760-39,1230 bandında hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının hemen altında 39,1920'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 39,1830 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 44,8150'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 53,0760'tan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 98,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin izlediği korumacı tutumun yarattığı belirsizlikler şirket ve ekonomi otoritelerinin gelecek projeksiyonlarını oluşturmasını zorlaştırırken, bu durum doların diğer para birimleri karışındaki değerine de yansıyor.

Bugün JOLTS açık iş sayısı verisiyle başlayacak ve hafta boyunca açıklanacak istihdam verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceği ve büyümeyi olumsuz etkileyebileceği görüşünün ABD ekonomisindeki temel risk olduğunu söyledi. Zayıflayan istihdam piyasasının resesyon endişelerini artırabileceğini ifade eden analistler, bu hafta açıklanacak veri setinin iş gücü piyasasında beklenilenin üzerinde bir soğumaya işaret etmesi durumunda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik fiyatlamaların değişebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 2,10 arttığını tahmin ediyor.

 

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Türk Hava Yolları, BİM, Turkcell... Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 23 şirket
2 Haziran borsada gün sonu rakamları
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki 193 Ofis Binasını sattı
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
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SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
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İLERİ
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