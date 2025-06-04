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Dolar güne nasıl başladı? 4 Haziran yorumu

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 39,1460 seviyesinden işlem görüyor.

04 Haziran 2025 | 09:48
Dolar güne nasıl başladı? 4 Haziran yorumu

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 39,1490'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yatay seyirle 39,1460 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 artışla 44,5590'dan ve sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 52,9480'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 99,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının şiddetlenmeyeceğine yönelik beklenti ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerin resesyona yönelik endişeleri baskılaması varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, ABD'de bugün açıklanacak ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünya genelinde uzun bir süredir devam eden enflasyon-resesyon ikilemine ek olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacılık adımlarıyla artan belirsizlikler, küresel büyümenin yavaşlayacağına dair endişeleri de beraberinde getiriyor.

Halihazırda ABD yönetiminin tarife politikalarının sık değişkenlik göstermesi piyasalarda risk unsuru olmaya devam ederken, ABD ile diğer ülkeler arasında anlaşma sağlanabileceğine dair artan umutlar ise söz konusu endişelerin azalmasına katkı sunuyor.

Tarifelerin büyüme ve enflasyon üzerindeki olası olumsuz etkilerine ilişkin soru işaretleri sürerken, ABD'de açıklanan son verilerin iş ilanlarında beklentilerin üzerinde artışa işaret etmesi resesyon endişelerini hafifletti.

Bugün yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Fed Bej Kitap raporu, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

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Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu
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