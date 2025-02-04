Dolar güne nasıl başladı: 4 Şubat yorumu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 35,9780'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 36,0300 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 37,1080'den, sterlin/TL de önceki kapanışa paralel 44,6490'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 108,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yüzde 10'luk ilave gümrük vergisinin yürürlüğe girmesi varlık fiyatlarında etkili oluyor. Çin ile muhtemelen 24 saat içinde görüşeceklerini belirten Trump, Çin'den yapılan ithalata getirilen söz konusu ek gümrük vergisinin ülkeyle anlaşma sağlanamaması halinde artabileceği uyarısında bulundu.

Trump'ın ABD'nin en önemli ticaret ortaklarıyla sorun yaşamasının küresel ticaret üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğine ilişkin endişeler yatırımcı kararlarında öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 109,5 seviyesinin direnç, 108 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi. AA