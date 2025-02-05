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Dolar güne nasıl başladı: 5 Şubat yorumu

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 35,9490 seviyesinden işlem görüyor.

05 Şubat 2025 | 11:03
Dolar güne nasıl başladı: 5 Şubat yorumu

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 35,9330'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 35,9490 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 37,3960'tan, sterlin/TL ise önceki kapanışın hemen altında 44,9060'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 107,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD’nin gümrük vergilerine dair haber akışı fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürüyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump kaynaklı belirsizlikler ve önemli merkez bankalarının enflasyonla mücadele ederken aynı zamanda resesyon risklerine karşı temkinli olma yönündeki eğilimleri varlık fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesinin yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 108,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti. AA

 

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