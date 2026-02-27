ARA
  Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (27 Şubat 2026)

Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (27 Şubat 2026)

Küresel gelişmeler ve yurt içi gündemin etkisiyle döviz kurlarındaki seyir yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Peki, 27 Şubat 2026 sabahı itibarıyla dolar/TL ve euro/TL kaç TL’den işlem görüyor?

Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (27 Şubat 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 43,8840'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 43,9600'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 51,9310'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 59,2570'ten satılıyor.

Jeopolitik risklerin artabileceğine yönelik endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili oldu

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 97,7 seviyesinde bulunuyor. ABD-İran görüşmelerinden henüz somut bir sonuç çıkmaması ve farklı coğrafyalarda jeopolitik risklerin artabileceğine yönelik endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakerelerde ilerleme sağlandığını, bazı konularda anlaşmaya yakın olduklarını ancak bazı konularda farklılıkların devam ettiğini bildirdi.

Görüşmelerden somut bir sonuç çıkmaması ve ABD'nin olası saldırılarını önleyecek bir adım sinyali gelmemesi, jeopolitik risklerin tırmanabileceği endişelerini canlı tutarak yatırımcıları görece riskli varlıklardan uzaklaştırıyor.

Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentindeki enerji tesislerine füze saldırısı düzenlediği iddiaları ve Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen çok sayıda büyük çaplı patlama sonrasında Pakistan-Afganistan sınırındaki çatışmalar, jeopolitik risklerin farklı coğrafyalara yayılabileceğine yönelik korkuları körükledi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile aylık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ile enflasyon, ABD'de ise ÜFE verilerinin takip edileceğini belirtti.

