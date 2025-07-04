Dolar/TL güne nasıl başladı? 4 Temmuz 2025

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,8230'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,8410'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 46,9850'den ve sterlin/TL yüzde 0,3 primle 54,5270'ten satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 96,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de açıklanan istihdam raporunun ülkede iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etmesi iyimser bir hava oluştururken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere göndereceği tarife mektupları yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD'de iş gücü piyasasının sağlıklı seyrini ortaya koyan istihdam raporu verileri yatırımcıların risk algısını azalttı.

Analistler, güçlü gelen istihdam raporu sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın geri kalan bölümünde 3 kez faiz indirebileceğine yönelik tahminlerin zayıfladığını kaydederek, Bankanın eylülde yüzde 72 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indirmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Tarife mektupları bekleniyor

Öte yandan Başkan Trump'ın bugün itibariyle ülkelere "tarife mektupları" göndermeye başlaması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Fiyat Gelişmeleri Raporu, reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın​​​​​​​ açıklamaları, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Almanya'da fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.