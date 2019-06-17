İhracatta toparlanma var
Bir süredir zayıf bir performans gösteren ihracatta mayıs ayında toparlanma yaşandı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artarak 14,3 milyar dolardan 16 milyar dolara çıktı.
Buna karşılık ithalattaki çift haneli düşüş ise mayıs ayında da sürdü. Mayıs ayında ithalat 2018’in aynı ayına göre yüzde 19,2 düşerek 22,1 milyar dolardan 17,8 milyar dolara indi.
İhracattaki artış hızlanırken ithalattaki düşüşün sürmesi dış ticaret açığında ise büyük bir düşüş daha getirdi.
Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 76,6 düşerek 7,8 milyar dolardan 1,8 milyar dolara indi.
Geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde ekonomi zayıf iç talep yüzünden küçülürken reel mal ve hizmet ihracatındaki artış bu küçülmeyi biraz sınırlamıştı.
Dış ticarette yaşanan son gelişmeler bu eğilimin ikinci çeyrekte de sürdüğünü düşündürüyor. İthalattaki düşüşün sürmesi iç talepteki zayıflığın devam ettiğine işaret ediyor.
Bu da ekonomide ikinci çeyrekte de küçülme göreceğimiz sinyalini veriyor. İhracattaki artış ise dış talebin bu küçülmeyi yine bir miktar sınırlayabileceğim ifade ediyor.
Yukarıdaki yazıda da bahsettiğimiz gibi ekonomideki küçülme son dönemde cari açığın düşmesini sağladı. Yıllık cari açık nisan ayında 8,6 milyar dolara kadar indi.
Dış ticaret açığındaki düşüş cari açıktaki gerilemenin mayıs ayında da sürdüğüne işaret ediyor. Yıllık cari açık mayıs ayında 5 milyar doların altına inmiş olabilir.
Böyle giderse birkaç ay içinde ise cari işlemler dengesinin fazla verdiğini görebiliriz.
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