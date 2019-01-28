Tüketicinin aşırı kötümserliği sürüyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜIK) ile Merkez Bankası’nın birlikte hazırladıkları Tüketici Güven Endeksi (TGE), ocak ayında 58,2 değerini aldı. Bu değer aralık ayına göre yüzde 0,9’luk düşüşe karşılık geliyor. TGE’nin aralık ayındaki değeri 58,7 düzeyindeydi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
TGE’de 100’ün üzerindeki değerler iyimser duruma, 100’ün altındaki değerler ise kötümser duruma işaret ediyor.
Ocak 2004’ten beri hesaplanmakta olan bu endekste bugüne kadar 100’ün üzerindeki bir değer hiç görülmedi ve bu da Türkiye’de tüketicinin müzmin kötümser olduğu anlamına geliyor.
Ancak şu sıralardaki kadar aşırı kötümserlik haline de çok sık rastlanmıyor.
Daha önce bu kadar kötümserliği sadece 2008-2009 resesyonu sırasında görmüştük. Bu da ekonomide işlerin o zamanki kadar kötü olduğunu düşündürüyor.
Yalnız burada TGE’nin artık mevsimsel düzeltilmiş olarak yayınlanmaya başladığını ve bu düzeltmenin Ocak 2012’den başlatıldığını belirtelim. Bu nedenle yukarıdaki değerlendirmeyi mevsimsel düzeltilmemiş veriler üzerinden yaptık.
TÜİK ile Merkez Bankası’nın TGE’deki mevsimsel düzeltmeyi Ocak 2004’e kadar taşımasını ve böy-lece bize daha sağlıklı değerlendirmeler yapma imkanını vermesini umuyoruz.
Tüketici ekonominin geleceğine ilişkin olarak aşırı kötümser olunca satın alma kararlarını da erteleme yoluna gidiyor. Bu da iç talepte zayıflamaya ve dolayısıyla ekonomik büyümede yavaşlamaya neden oluyor.
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