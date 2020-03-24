Şu sıralar dünyayı etkisi altına almış olan koronavirüs salgını daha çok yaşlı nüfusu etkilediği için bu istatistikler her zamankinden daha önemli hale geldi.

DR. ORHAN KARACA

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Türkiye’de 65 yaş üstü nüfusun oranı yüzde 9,1 ve bu oran diğer ülkelerle kıyaslanırsa çok da yüksek değil.

TÜİK’in verilerine göre, Türkiye bu oranla dünyada 167 ülke arasında 66’ncı sırada.

Koronavirüs salgınından en ağır darbeyi yiyen ülkelerden biri olan İtalya, yaşlı nüfus oranı açısından altıncı sırada bulunuyor.

Yunanistan ve Almanya daha da yukarılarda yer alıyor. Bu ülkeler koronavirüs açısından en riskli ülkeleri oluşturuyor.

Çoğu Afrika’da olan bazı ülkelerde ise yaşlı nüfus oranı yüzde 2-3 arasında kalıyor ve bu ülkeler koronavirüs salgını açısından daha az risk taşıyor gibi görünüyor.

Ancak Türkiye’de yaşlı nüfus oranı çok yüksek olmasa da kalabalık bir ülke olduğumuz için yaşlı sayısı oldukça fazla.

2019 yılı itibariyle 65 yaşın üzerinde 7,6 milyon vatandaşımız var. Yani koronavirüsten korkmamız için birçok ülkeden daha çok nedenimiz bulunuyor.

Üstelik bazı illerimizde yaşlı nüfus oranı ülke ortalamasının epey üzerine çıkıyor. Mesela yaşlı nüfus oranı Sinop’ta yüzde 18,8’i, Kastamonu’da yüzde 17,7’yi, Artvin’de yüzde 16,2’yi buluyor.

Yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu illerde koronavirüs salgınına karşı daha fazla önlem almak şart görünüyor.