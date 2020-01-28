Yurtiçi turizmde yaz sezonu iyi geçmedi
2019’un üçüncü çeyrek döneminde yurtiçinde 24,3 milyon kişi seyahate çıktı. Bu sayı 2018’in aynı döneminde seyahate çıkan kişi sayısının yüzde 2,9 altında kalıyor.
DR. ORHAN KARACA
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2018’in üçüncü çeyreğinde yurtiçinde 25 milyon kişi seyahate çıkmıştı. 2019’un üçüncü çeyreğinde yurtiçi turizmdeki seyahat sayısı ve geceleme sayısı da önceki yılki seviyesinin altında kaldı.
Bu dönemde seyahat sayısı yüzde 1,8 ve geceleme sayısı da yüzde 7,1 azaldı. Söz konusu dönemde seyahat harcamaları ise nominal olarak yüzde 10,4 arttı ama bu dönemdeki yüzde 13,5’lik tüketici enflasyonunu dikkate aldığımızda reel olarak yüzde 2,7 düşüş çıkıyor.
Esasında yurtiçi turizmde 2019 yılı çok daha kötü başlamıştı. İlk çeyrek dönemde seyahat harcamaları reel olarak yüzde 7,6 düşmüştü. Fakat ikinci çeyrekte ciddi bir toparlanma yaşanmıştı. İkinci çeyrek dönemde seyahat harcamaları reel olarak yüzde 23,6 yükselmişti.
Ancak bu toparlanmada haziran ayındaki Ramazan Bayramı tatilinin önemli bir etkisi var gibiydi.
Ramazan Bayramı tatili önceki yıl da haziran ayındaydı ama 3,5 günlük bu tatilin iki günü hafta sonuna denk gelmişti. 2019’da ise Ramazan Bayramı tatilinin tamamı hafta içine denk geldi ve böylece dokuz güne uzadı.
İşte bu durum ikinci çeyrekte yurtiçi turizme doping etkisi yapmışa benziyordu. Nitekim üçüncü çeyrekte tekrar düşüş yaşanması da bunu teyit ediyor.
Bir taraftan satın alma gücü düşmüşken diğer taraftan da yabancı ziyaretçi sayısındaki yükselişle turizmde yapılan zamlar yerli turistin seyahat talebini epey törpülemişe benziyor.
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