Mark Cuban, 1995 yılında Indiana Üniversitesi mezunu Todd Wagner ile birlikte video portalı Broadcast.com'u kurdu ve 1999'da 5,7 milyar dolara Yahoo'ya sattı. Bugün NBA takımı Dallas Mavericks'in sahibi. Biyografisine göre çocukken kapı kapı pul satıyor ve Indiana Üniversitesi'nde geçimini sağlamak için disko dersleri veriyordu.

15 BİN DOLARLIK ÇEKLE DÖNDÜ, KOVULDU

Cuban bir yazılım mağazasında çalışırken bir gün 15.000 dolarlık bir satış yapma fırsatı yakaladı ve bir iş arkadaşından kendisini idare etmesini istedi. Cuban, patronuna çeki almaya gideceğini söyledi. Patronu bunu yapmamasını söyledi ama Cuban yine de gitti. 15.000 dolarlık bir çekle döndüğünde patronunun hoşuna gideceğini, takdir göreceğini düşündü. Ancak elinde çekle dükkana geri döndüğünde patronu onu emirlere itaatsizlikten kovdu. Bu olay kendi başına harekete geçmek için ona ilham vermiş. Cuban, Forbes'a göre afet bölgelerine aydınlatma sağlayan Luminaid ve anne sağlığı teknolojisi şirketi Mahmee gibi misyon odaklı şirketlere yatırım yapıyor. İşte anlattıkları:

1 'YATIRIMCI OLMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİM YOKTU' Milyarder yatırımcı geçen ay Wired’ı sorularını yanıtlarken "Başkası için çalışmakta asla iyi olamayacağım” dedi.

2 NEREDEYSE İFLAS EDİYORDU 12 yaşındayken kapı kapı çöp poşeti satmaktan, dans dersleri vermeye kadar bir çok farklı işle uğraşan Cuban ilk gerçek şirketini yani yazılım girişimi MicroSolutions’u ancak 20′li yaşlarının ortalarına kadar kurdu. Başlangıç zor olsa da 1990 yılında bu girişimini 6 milyon dolara sattı. Girişimi neredeyse iflastan döndüren Cuban'ın bu adımı Cuban’ın bir sonraki işi olan ve 1999 yılında Yahoo tarafından 5,7 milyar dolara satın alınan Broadcast.com’un yolunu açmış. Cuban röportajda o dönemini anlatırken başlangıçta hiç satış yapamadığını ve endişesinin tavan yaptığını söylüyor.

3 'KORKUNÇ BİR ÇALIŞANDIM' Cuban, o dönem, ilk başlarda büyük sancılar yaşasa da MicroSolutions'tan ayrılmayı asla düşünmemiş çünkü 'korkunç bir çalışan olduğunu' bildiğini söylüyor.

4 'KADERİMİN ÇALIŞAN OLMAK OLMADIĞINI ANLADIM' Cuban Indiana Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Pittsburgh'daki Mellon Bank'ta çalışırken benzer bir deneyim yaşamış. Üst düzey bir yöneticiden bir grup genç çalışana "bankada çalışmanın nasıl bir şey olduğu" hakkında bir konuşma yapmasını istemiş. Ancak yöneticileri Cuban'ın haddini aştığı düşünmüş. Cuban "Ve o anda kaderimin bir çalışan olmak olmadığını anladım" diyor. Çünkü ona göre, onun inisiyatif almak olarak gördüğü şeyi işverenleri genellikle saygısızlık veya itaatsizlik olarak yorumluyordu. Cuban, Wired'a "Berbat bir çalışandım çünkü her şeyi bilen biriydim. Özünde bir girişimciydim ve her zaman işlerin nasıl yapılacağına dair daha iyi bir fikrim olduğunu düşünürdüm" diyor.

5 EN ÖNEMLİ ÖZELİĞİ: SATIŞ YETENEĞİ CNBC'nin haberine göre Cuban'ın en önemli becerisi 'satış yeteneğiydi'. Cuban, bir röportajında "Satışta harika olduğunuzda, insanların neye ihtiyacı olduğunu ve ne istediğini anlarsınız; kendinizi onlara yardım edecek bir konuma getirirsiniz" diyor. Ünlü iş insanına göre satış yapma konusunda bir kez ustalaştığınızda neredeyse her alanda başarılı olabilirsiniz. Bu yetenek sayesinde anlaşmalar yapabilir, başarılı şirketler oluşturabilirsiniz.