Hem nakit temettü hem bedesiz kararı aldı

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'dan (HLGYO) KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket net 0,0043478 TL nakit temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi 20 Haziran 2025. Şirket ayrıca kar payından karşılanmak üzere %4,34782 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı da aldı. Şirketten 2024 yılı dönem karından yapılacak bedelsiz sermaye artırımı hakkında şu açıklama yapıldı.

09.05.2025 tarihinde saat 14:00'de yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar gereğince; 2024 yılı karından, %5 oranında 9.396.932 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası oluşan net dağıtılabilir dönem karından 160.000.000 TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak (2.588.493,041 TL tutarında A Grubu ve 157.411.506,959 TL tutarında B Grubu) dağıtılmasına istinaden;

Çıkarılmış sermayenin, 7.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %4,3478 oranında artırılarak 3.680.000.000 TL'den 3.840.000.000 TL'ye çıkarılmasına, Artırıma konu olan bedelsiz hisse senetlerinin, dağıtım tarihindeki mevcut pay sahiplerine, Şirketimiz sermayesine iştirakleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına, Konuyla ilgili işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

