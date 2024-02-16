Talihsiz milyoner için umut azaldı... 251 milyon dolar buhar mı olacak?

San Francisco'da yaşayan Stefan Thomas 13 yıl önce 79002 tane Bitcoin satın aldı. Ancak daha sonra dijital cüzdanının şifresinin yazılı olduğu kağıt parçasını kaybetmesi nedeniyle 251 milyon dolar değerindeki hesabına erişimini kaybetti.

1 SADECE 2 DENEME HAKKI KALDI NTV'de yer alan habere göre yıllar boyunca süren aralıksız çabalara rağmen Thomas, 10 şifre denemesinden 8'ini boşa çıkardı. Talihsiz milyonerin sadece 2 deneme hakkı kalmış oluyor. Thomas konu hakkında itirafta bulunarak, "Şifremi kaybettiğim için kendimi tam bir aptal gibi hissediyorum" diye konuştu.

2 50 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE BITCOIN KAYIP Genç adam bu kripto kabusunda yalnız değil. Binlerce yatırımcı, tahminen toplamda 150 milyar dolar değerindeki Bitcoin'in bulunduğu hesapların şifrelerini unuttuğu için onunla aynı kaderi paylaşıyor.

3 KAHİNİN TEKLİFİNİ BİLE KABUL ETTİ Çaresizce bir çözüm arayan Thomas, mistik güçlere sahip olduğunu iddia eden bir "kahin"in kayıp şifresini ortaya çıkarma teklifini bile kabul etti.

4 SON ÇARE KARMAŞIK VE PAHALI YÖNTEMLER Ancak umut azaldıkça, son çare olarak riskli yöntemler denenmeye de başlanıyor: Cüzdanın bulunduğu USB sürücüsünü sökmek ve elektron mikroskoplarını içeren karmaşık, pahalı tekniklere başvurmak.

5 RİSKLİ BİR PİYASA Thomas ve niceleri için, kaybettikleri servetleri geri alma arayışı, kripto piyasasının yüksek riskli ve öngörülemez doğasını hatırlatıyor.