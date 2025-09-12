100 Çinli otomobil markası ortadan kalkabilir

Çin otomobil pazarı köklü bir değişimle karşı karşıya. Çünkü, sektör uzmanlarına göre sert fiyat savaşına ve sıkılaşan siyasi düzenlemelere dayanamayan küçük markalar devre dışı kalabilir.

Bu görüşü savunan isimlerden biri de BYD Başkan Yardımcısı Stella Li. Li, özellikle küçük ve orta ölçekli otomobil markalarının pazar dışı kalabileceğini söylüyor. Li, Financial Times’a yaptığı açıklamada yaklaşık 100 markanın bu gelişmeler sonucu rekabetçi pazardan "silineceğini" öngördü.

Businness Insider'ın haberine göre Çin yönetiminin fiyat indirimlerine yönelik bu sert tutumunun nedeni, fiyat düşüşlerini ve aşırı indirimleri, deflasyon nedeni olarak görmesi. BYD Başkan Yardımcısı, Çinli otomobil üreticilerinin müşterileri cazip fiyatlarla çekme imkânını kaybetmesiyle birlikte bazı şirketlerin rekabeti sürdüremeyerek iflas edeceğini söyledi.

"Gelecekte Sadece 15 Şirket Hayatta Kalacak"

Çin, dünyanın en büyük elektrikli araç ve hibrit araç pazarı olarak öne çıkıyor. Ancak sektördeki rekabetin giderek sertleştiği belirtiliyor. Danışmanlık firması AlixPartners da benzer görüştü. Şirketin tahminlerine göre, 2024 yılında 130 markanın yer aldığı pazarda, 2030 yılına kadar yalnızca 15 şirket hayatta kalacak. Çinli otomobil üreticisi Xpeng ise dünya çapındaki otomobil şirketi sayısının on yıl içinde 10’a düşeceğini öngörüyor.

Habere göre BYD, Çin’deki politika değişikliklerinden etkilense de diğer markalara kıyasla daha az zarar gördü. İkinci çeyrekte beklenenden daha düşük gelir ve net kar açıklayan şirket, yıl sonu hedeflerini revize etti.

