CTE sonuçları açıklandı mı? Gözler Adalet Bakanlığı İKM sonuçlarına çevrildi

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı için planladığı infaz koruma memuru (İKM) alımı başvuru süreci sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından, binlerce adayın odak noktası sonuçların ne zaman açıklanacağı oldu.
İKM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı personel alımı kapsamında merakla beklenen İnfaz Koruma Memuru (İKM) pozisyonu için başvuru sonuçları henüz erişime açılmadı. Binlerce aday, sürece ilişkin en güncel gelişmeleri takip etmek için gözünü resmi kaynaklara çevirdi.
Adaylar, sonuçların ilan edilmesini beklerken, tüm duyurular için cte.adalet.gov.tr adresini düzenli olarak kontrol etmeye devam ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından, sözlü sınav tarihleri ve sınav yerleri de yine aynı platform üzerinden duyurulacak.
ZABIT KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı'nın duyurusuna göre, zabıt katipliği pozisyonuna başvuran adayların merakla beklediği sözlü sınav tarihi netleşti. Sözlü sınavlar, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Adaylar, sınav yerleri ve saat bilgilerine adalet.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecek. Sözlü sınavda, adaylar genel kültür, ifade yeteneği ve mesleki bilgi gibi çeşitli kriterler doğrultusunda değerlendirilecek.
Adalet Bakanlığı, Cezaevlerine Çeşitli Kadrolarda Personel Alacak
Adalet Bakanlığı'nın ceza infaz kurumlarında görevlendirmek üzere başlattığı personel alımı sürecinde, hangi kadrolara alım yapılacağı netleşti. Bakanlık, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda farklı branşlarda istihdam sağlayacak.
İstihdam Sağlanacak Kadrolar
Alımlar, aşağıdaki pozisyonlar için gerçekleştirilecek:
İnfaz Koruma Memuru (İKM)
Hemşire
Teknisyen
Şoför
Aşçı
Kaloriferci
Hasta Bakıcı
Hizmetli