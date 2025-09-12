CTE sonuçları açıklandı mı? Gözler Adalet Bakanlığı İKM sonuçlarına çevrildi

İKM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı personel alımı kapsamında merakla beklenen İnfaz Koruma Memuru (İKM) pozisyonu için başvuru sonuçları henüz erişime açılmadı. Binlerce aday, sürece ilişkin en güncel gelişmeleri takip etmek için gözünü resmi kaynaklara çevirdi.

Adaylar, sonuçların ilan edilmesini beklerken, tüm duyurular için cte.adalet.gov.tr adresini düzenli olarak kontrol etmeye devam ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından, sözlü sınav tarihleri ve sınav yerleri de yine aynı platform üzerinden duyurulacak.

ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

