ÖGG sınav sonuçları açıklandı! ÖGG 116. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 24 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek için EGM'nin resmi internet sitesini yakından takip ediyordu.
ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 116. temel eğitim ve 92. yenileme eğitimİ ınavına giren adayların merakla beklediği sonuçlar ilan edildi.
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodu ile sonuçlarını görüntüleyebilecek.
ÖGG SINAV TAKVİMİ
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavlarının yıl sonuna kadar olan takvimi netleşti. Adaylar, 2025 yılı içerisinde iki kez daha sınava girme fırsatı bulacak.
Bu takvime göre, 117. dönem ÖGG sınavı 19 Ekim Pazar günü, 118. dönem ÖGG sınavı ise 14 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.