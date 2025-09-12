ÖGG sınav sonuçları açıklandı! ÖGG 116. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı

ÖGG SINAV TAKVİMİ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavlarının yıl sonuna kadar olan takvimi netleşti. Adaylar, 2025 yılı içerisinde iki kez daha sınava girme fırsatı bulacak.

Bu takvime göre, 117. dönem ÖGG sınavı 19 Ekim Pazar günü, 118. dönem ÖGG sınavı ise 14 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.