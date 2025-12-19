ARA
  • 162 yıllık gömlek devi neden iflas başvurusu yaptı?

Moda dünyasının bilinen markalarından, tarihi 1863 yılına uzanan Alman gömlek ve bluz üreticisi Eterna, yeniden yapılanma süreci kapsamında "kendi yönetiminde iflas" başvurusunda bulundu.


Son Güncellenme:
Alman basınına yansıyan haberlere göre şirketin iflas başvurusunda bulunmasının en somut nedeni, elindeki nakit akışını artırmak istemesi. 

Eterna yönetimi, şirketin genel merkez binasını satıp tekrar kiralama (Sale & Lease Back) yöntemini planlıyordu. Ancak bazı finansal alacaklılar bu işleme onay vermedi. Şirket, bu direnci kırmak ve mülkiyeti paraya dönüştürebilmek için yasal bir zorunluluk olarak iflas koruma yolunu seçti.

Business Insider'a göre geçen yıl yaklaşık 3,5 milyon gömlek ve bluz satan orta ölçekli şirket, bir süredir mali zorluklar yaşıyor. Şirketin açıklamasına göre sürecin amacı şirketin dönüşümünü sağlamak. Şirket ayrıca lojistiği tamamen dış kaynaklara devretmek ve markayı dijitalleşen dünyaya göre modernize etmek isteniyor.

