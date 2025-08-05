ARA
DOLAR
40,69
0,22%
DOLAR
EURO
47,50
0,28%
EURO
GRAM ALTIN
4437,16
0,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
10972,63
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

1996'dan bu yana bir ilk: Greve gittiler

ABD'li havacılık şirketi Boeing'in savunma teknolojilerinin üretiminde görevli yaklaşık 3 bin 200 işçi, şirketin sunduğu yeni sözleşme teklifini reddederek greve gitme kararı aldı.

05 Ağustos 2025 | 09:07
Son Güncellenme: 05 Ağustos 2025 | 09:29
1996'dan bu yana bir ilk: Greve gittiler

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği'nden (IAM) yapılan açıklamada, Missouri ve Illinois eyaletlerindeki Boeing tesislerinde çalışan sendika üyesi işçilerin, şirketin son teklifini kabul etmediği ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 3 bin 200 işçinin "adil" bir sözleşme talebiyle greve başladığı belirtildi.

Bu, söz konusu sendikanın 1996'dan bu yana yaptığı ilk grev oldu.

Greve giden işçilerin F-15 ve F/A-18 gibi ileri teknolojiye sahip savaş uçaklarının yanı sıra modern füze ve savunma sistemlerinin montaj ve bakımını üstlendikleri aktarılan açıklamada, yaptıkları işlerin ABD'nin ve müttefiklerinin ulusal güvenliğini ve savunma operasyonlarını desteklemede hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Boeing, yeni sözleşme kapsamında yüzde 20'lik ücret artışı teklif etmişti.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL