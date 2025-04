Titanik'in hayatta kalan en ünlü yolcularından biri tarafından, geminin batmasından günler önce kaleme alınan bir mektup açık artırmada 399.000 bin dolara alıcı buldu.

10 Nisan 1912'de Archibald Gracie tarafından büyük amcasına yazılan notta "Harika bir gemi, ancak onun hakkında nihai hükmümü yolculuğumun sonunda vereceğim" ifadeleri yer alıyor.

İngiltere'nin Wiltshire kentinde bulunan Henry Aldridge & Son müzayede evi, mektubun Cumartesi günü ABD'li özel bir koleksiyoncuya satıldığını duyurdu. Satış fiyatı, başlangıçta belirlenen 60.000 sterlinlik tahminin neredeyse beş katı oldu.

Kazadan kurtulmayı başaran Gracie, gemiden atlayıp ters dönmüş bir cankurtaran sandalına tırmandı ve diğer yolcular tarafından bir filikaya alındıktan sonra R.M.S. Carpathia gemisiyle kurtarıldı. New York’a dönen Gracie, yaşadıklarını "The Truth About the Titanic" (Titanic Hakkında Gerçekler) adlı kitabında kaleme aldı.

Titanik faciası sırasında yaşadığı hipotermi ve fiziksel yaralanmalar, sağlığını ciddi şekilde etkiledi. 2 Aralık 1912'de komaya girdi ve iki gün sonra diyabet kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Kitabı, 1913 yılında Titanic Hakkında Gerçekler başlığıyla yayımlandı.