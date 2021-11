Karayipler’de yer alan ada ülkesi Barbados, Ekim ayında ilk devlet başkanını seçerek 396 yıllık İngiliz Kraliyeti egemenliğine son vermişti.Devlet Başkanı Sandra Mason 30 Kasım’da başkent Bridgetown’da Prens Charles ve şarkıcı Rihanna’nın katıldığı törenle yemin etti.

Barbados is officially a Parliamentary Republic 🇧🇧 Here are a few highlights from the Ceremony to declare Barbados a Republic and Inauguration of the President of Barbados in National Heroes' Square! #MyBarbados #LoveBarbados #VisitBarbados #CelebratingWhoWeAre pic.twitter.com/Rp4kN0icqO — Visit Barbados (@Barbados) November 30, 2021

Parlamentonun iki kanadı olan Meclis ve Senato tarafından yapılan gizli oturumda, 45 oy olan 72 yaşındaki Sandra Mason, ada ülkesinin ilk devlet başkanı olmuştu. Mason, yemin ederek göreve başladı ve böylece Kraliçe 2. Elizabeth’in yerini artık devlet başkanı olarak aldı. Mason, Barbados Genel Valisi olarak 16 Eylül 2020’deki açıklamasında, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’i devlet başkanı olarak tanımaya son verip, gelecek yıl cumhuriyet olmak istediklerini belirtmişti.

21-gun salute and National Anthem of Barbados pic.twitter.com/90ttwhLr7M — Visit Barbados (@Barbados) November 30, 2021

EN YENİ CUMHURİYET

Barbados’ta 396 yıl sonra gece yarısı dünyanın en yeni cumhuriyetinin doğuşunu kutlayan bir devir teslim töreni düzenlendi. Guardian’ın haberine göre gece saat 00.00’ı vurduğunda, Kraliçe’yi temsil eden Kraliyet Standart bayrağı indirildi ve Ulusal Kültür Vakfı’nın CEO’su Carol Roberts-Reifer, Barbados’un yeni anayasal statüsüne geçişini ilan etti. Mason’un yemin töreni sonrası ülkenin milli marşı çalındı.

RİHANNA ULUSAL KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Törene Barbadoslu şarkıcı Rihanna da katıldı ve ulusal kahraman ilan edildi.

Mason, ülkenin ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başlama konuşmasında “Cumhuriyet Barbados ilk yolculuğuna yelken açtı. Ülkemiz büyük hayaller kurmalı ve bunları gerçekleştirmek için savaşmalı” dedi.

Barbadian super star Robyn @rihanna Fenty will be Barbados' newest National Hero! Prime Minister Mia Amor Mottley announced that global icon Rihanna will be conferred with the honour of National Hero of Barbados! #MyBarbados #LoveBarbados #VisitBarbados #CelebratingWhoWeAre pic.twitter.com/HZrjjnDRLy — Visit Barbados (@Barbados) November 30, 2021

PRENS CHARLES DA KATILDI

Prens Charles, geçişe tanık olmak için hazırdı. Törende yaptığı konuşmada, “Bu cumhuriyetin kurulması yeni bir başlangıç ​​sunuyor” dedi. 2020’de monarşiyle bağları kesme kararını açıklayan başbakan Mia Mottley, “Sömürge geçmişi tamamen geride bırakma” zamanının geldiğini söyledi. Ülkenin en ünlü tarihçisi ve West Indies Üniversitesi’nin rektör yardımcısı Sir Hilary Beckles, monarşinin rolü hakkında “Bir vatandaş olarak itibarınızı zedeliyor” dedi.

Barbadosluların kraliyet ailesine yönelik tutumlarıyla ilgili kapsamlı bir araştırma %60’ından fazlasının cumhuriyet olmasını desteklediğini ortaya koyuyordu.

Feeling ah feeling 🎶 Tonight's Grand Cultural Celebration has begun with the debut of our newly-reconstructed National Youth Steel Orchestra featuring over 100 pan players aged 8 to adults who will play many Bajan favourites! Tune in live via https://t.co/1tw8ofGESi pic.twitter.com/R7EfQo3R8T — Visit Barbados (@Barbados) November 30, 2021

1996 YILINDA BAĞIMSIZ OLDU

Barbados, 1956’dan itibaren fiilen bağımsız olsa da 30 Kasım 1996’da İngiltere’den bağımsızlığını ilan etmiş ancak Kraliçe, devlet başkanı olmayı sürdürmüştü. Yaklaşık 285 bin nüfusuyla Barbados, turizm ve finans alanında yaptığı yeniliklerle bölgenin en zengin adalarından birine dönüşmüştü. Karayipler bölgesinde, diğer İngiliz kolonilerinden Guyana 1970’de, Trinidad ve Tobago 1976’da, Dominika da 1978’de bağımsızlıklarını ilan etmişti.