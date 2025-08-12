focus.de'nin haberine göre ülkede işsizlik oranı yüzde 6,7 olmasına rağmen, şirketler aradıkları kalitede çalışan bulmakta güçlük çekiyor.

Siber güvenlik firması Spixnet’in CEO’su Manuel Löw-Beer, başvuruların çoğunun yeterli programlama bilgisine sahip olmadığını belirtti ve "Yüzde 90’ı sadece ChatGPT kullanıyor. Biz gerçek anlamda yazılım geliştirebilenlere ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Löw-Beer, nitelikli iş arayanların sayısının azlığı nedeniyle yüksek maaş taleplerinin olduğunu da dile getirdi.

Yeni mezun bir teknik üniversite öğrencisinin yıllık 70 bin euronun altında çalışmak istemediğini, ideal beklentisinin ise 105 bin euro olduğunu söyledi.

Benzer bir durum, teknoloji devi Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg’in 24 yaşındaki Matt isimli genç yazılımcıya verdiği maaş teklifiyle de ortaya çıkmıştı.

Matt’e önce 125 milyon dolar teklif edildi. Teklif reddedildi. Zuckerberg, teklifi 250 milyon dolara çıkardığında genç yazılımcı teklifi kabul etti.