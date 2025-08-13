96 park cezası, 50 bin euro para cezası, 3 yıl hapis: Bir şoförün sıra dışı suç hikayesi

Erfurt Belediyesi’ne bağlı ceza birimi, toplamda 43 bin euroyu aşan para cezası ile yaklaşık 4 bin 700 euroluk masraf ve ücretin ödenmemesi üzerine Erfurt Sulh Mahkemesi’ne başvurdu.

focus.de'nin haberine göre mahkeme, Ekim 2024’ten itibaren her biri ayrı olmak üzere 96 kez zorla hapis kararı aldı.

Kararların Haziran 2025’te kesinleşmesi üzerine savcılık, borcun hemen ödenmesi veya taksitlendirme başvurusu yapılması halinde hapis cezasının uygulanmayacağını bildirdi. Ancak borçlu kişi, ne ödeme yaptı ne de başvuruda bulundu.

Bunun üzerine savcılık, ağustos ayı başında 96 ayrı zorla hapis emri (yaklaşık 3 yıla denk) çıkardı. Polis, emirleri bir hafta içinde uygulayarak zanlıyı gözaltına aldı.

Yetkililer, kişinin 50 bin euroya yakın borcunu ödemesi durumunda hemen serbest bırakılacağını açıkladı. Öte yandan zorla hapis cezasının, para cezasının yerine geçmediği, borcun tahsili amacıyla uygulanan bir yaptırım olduğu belirtildi.