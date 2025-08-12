ARA
ABD'de temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı

ABD’de temmuz ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 2,7 artarak piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti.

12 Ağustos 2025 | 15:59
Son Güncellenme: 12 Ağustos 2025 | 16:02
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun (BLS) verilerine göre, aylık bazda ise TÜFE yüzde 0,2 arttı. Dow Jones anketinde beklentiler, yıllık yüzde 2,8 ve aylık yüzde 0,2 seviyesindeydi.

CNBC'nin haberine göre gıda ve enerji hariç hesaplanan çekirdek TÜFE, aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,1 artış gösterdi. Beklentiler, aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3 seviyesindeydi. Fed yetkilileri, uzun vadeli enflasyon eğilimlerini değerlendirmede çekirdek veriyi daha belirleyici olarak görüyor.

BLS verilerine göre, temmuz ayındaki artışta en büyük etken barınma maliyetlerindeki yüzde 0,2’lik yükseliş oldu. Gıda fiyatları değişmezken, enerji fiyatları yüzde 1,1 geriledi. Yeni araç fiyatları sabit kalırken, ikinci el araç fiyatları yüzde 0,5 arttı. Ulaşım ve sağlık hizmetleri fiyatları da yüzde 0,8 yükseldi.

Verilerin açıklanmasının ardından borsa vadeli işlemleri yükseldi, Hazine tahvili getirileri ise geriledi.

Fed, Eylül ayında açıklayacağı faiz kararında enflasyon verilerini dikkate alacak. Ekonomistler, gümrük vergilerinin fiyatlar üzerinde kalıcı değil, geçici bir etki yaratmasının daha olası olduğunu değerlendiriyor. Ancak Trump yönetiminin kararlarının geniş bir ürün grubunu kapsaması, etkinin süresine ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

