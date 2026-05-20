ABD’nin Massachusetts eyaletinde, milyarderlerin ve ünlü isimlerin gözde tatil rotalarından biri olan Nantucket Adası, emlak dünyasında eşine az rastlanır bir ilanla çalkalanıyor.

Ada genelinde ortalama konut fiyatlarının 4,4 milyon doları bulduğu bu lüks bölgede, yaklaşık 3 milyon dolar (güncel kurla yaklaşık 136 milyon TL) değerindeki müstakil bir evin ücretsiz olarak devredileceği açıklandı. Ancak bu cazip tekliften yararlanabilmek için alıcının çok özel bir şartı yerine getirmesi gerekiyor.

Şart: Evi Yanınıza Alıp Gideceksiniz!

New York Post'ta yer alan habere göre; evi bedelsiz olarak üstlenmek isteyen kişinin, yapıyı en geç altı ay içerisinde mevcut arazisinden söküp başka bir yere taşıması şart koşuluyor. Bölgede uygulanan "Demolition Delay Bylaw" (Yıkım Geciktirme Yönetmeliği) kapsamında hayata geçirilen bu sıra dışı yöntemle, aslında sapasağlam ve kullanılabilir durumda olan binaların yıkılarak yok edilmesinin önüne geçilmesi ve yapıların başka alanlarda korunarak yaşatılması amaçlanıyor.

Asıl Değer Evde Değil, Toprakta

Söz konusu ücretsiz ev, yaklaşık 161 metrekare büyüklüğünde olup 3 yatak odası ve 2 banyoya sahip. Üstelik bir dönümden geniş bir araziye kurulu olan bu yapı, adada sıkça endişe kaynağı olan kıyı erozyonu riskli bölgelerin de dışında yer alıyor.

Emlak uzmanları, evin bedava verilmesinin arkasındaki ana nedenin arsa kıtlığı olduğunu vurguluyor. Nantucket Adası’nda boş toprak parçası bulmak neredeyse imkansız hale geldiği için, yatırımcılar sırf arsa sahibi olabilmek adına üzerindeki yapıları hiçe sayarak bu mülkleri satın alıyor. Adada boş arsaların fiyatı bile tek başına 1,6 milyon dolardan başlıyor. Dolayısıyla mal sahibi, yeni bir proje yapmak için üzerindeki evi bir an önce araziden çıkarmak istiyor.

Taşıma Maliyeti Yüksek Ama Hâlâ Çok Karlı

Bu fırsattan yararlanmak isteyen adayların, hem adadaki yapı müdürlüğüne hem de mevcut ev sahibine resmi bir "niyet mektubu" sunması gerekiyor. Başvuru sahibinin, evi 6 aylık süre içinde teknik ve maddi olarak taşıyabileceğini kanıtlaması da şart.

ABD genelinde bir evi bütünüyle başka bir konuma taşımanın maliyeti 150 bin ile 500 bin dolar (yaklaşık 6,8 milyon - 22,7 milyon TL) arasında değişiyor. Ancak uzmanlar, Bill Belichick, Dave Portnoy ve John Kerry gibi dünyaca ünlü isimlerin mülklerinin bulunduğu böylesine prestijli bir adada, taşıma masraflarına rağmen 3 milyon dolarlık bir eve bedava sahip olmanın hâlâ son derece kazançlı bir fırsat olduğunu belirtiyor.