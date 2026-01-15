ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Ocak ile biten haftada 198 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.


ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi azalarak 198 bine indi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 215 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 208 binden 207 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 6 bin 500 azalışla 205 bine düştü. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 3 Ocak ile biten haftada 19 bin azalarak 1 milyon 884 bine geriledi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL