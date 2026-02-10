ARA
  • Antep’in "Gazi"lik onuru hatıra parayla ölümsüzleşti

Antep’in "Gazi"lik onuru hatıra parayla ölümsüzleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde Antep’e verilen "Gazi" unvanının yıl dönümünde, Millî Mücadele’nin simge isimlerinden Şahin Bey anısına anlamlı bir çalışma hayata geçirildi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Gaziantep Savunmasının kahraman önderlerinden Şahin Bey için hazırlanan hatıra paranın kıymetli bir çalışma olduğunu ifade etti.

İhlas Haber Ajansı

Millî Mücadele yıllarında işgal kuvvetlerine karşı topyekûn bir direniş sergileyen Antep halkı, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden vatan savunmasında yer alarak tarihe altın harflerle yazılan bir mücadele ortaya koydu. Bu eşsiz direnişin bir nişanesi olarak TBMM tarafından verilen "Gazi" unvanı, Gaziantep’i halk kahramanlığının sembol şehirlerinden biri haline getirdi.

"Kıymetli bir çalışma"

Şahin Bey adına hazırlanan paranın kıymetli bir çalışma olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "8 Şubat Antep’imize "Gazilik" ünvanının veriliş yıldönümü münasebetiyle, Şahin Bey’imiz anısına Darphane Genel Müdürü ve Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Faruk Gözübüyük tarafından hazırlanan hatıra parası dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kıymetli çalışma, Antep savunmasının sarsılmaz iradesini ve milletimizin istiklal uğruna ortaya koyduğu destansı mücadeleyi güçlü bir şekilde simgelemektedir. Bu vesileyle, başta Şahin Bey olmak üzere vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

