2026 ara tatil ne zaman, hangi ayda? 2. ara tatil tarihleri

Ara Tatiller Kaldırılıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in son dönemdeki açıklamaları, 2019’dan bu yana uygulanan ara tatil sisteminin geleceğine dair önemli sinyaller veriyor. Bakan Tekin, hem velilerden gelen "çalışan anne-babalar için organizasyon zorluğu" şikayetlerini hem de öğretmenlerin "tatil sonrası çocukların okula uyum problemi"ne dair geri bildirimlerini titizlikle değerlendirdiklerini ifade etti.

Şu anki tabloya göre;

2025-2026 Sezonu: Mevcut takvimde ara tatiller uygulanmaya devam ediyor ve Mart ayı için herhangi bir iptal söz konusu değil.

Gelecek Yıllar: Bakanlık, son iki yıldır yapılan etki analizlerini bu yılki verilerle birleştirerek ara tatillerin verimliliğini ölçecek. Eğer analizler sistemin eğitime katkısının düşük olduğunu gösterirse, önümüzdeki eğitim dönemlerinde ara tatillerin kaldırılması veya yapısının değiştirilmesi gündeme gelebilir.

Tatilin ardından devam edecek olan ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek ve uzun yaz tatili başlayacak.