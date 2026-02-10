2026 ara tatil ne zaman, hangi ayda? 2. ara tatil tarihleri

İkinci dönemin ilk haftasını geride bırakıp mart ayının kapısını çalmaya hazırlanırken, sınav stresinden ve ders yoğunluğundan bir nebze olsun uzaklaşmak isteyenler için ara tatil tarihleri büyük bir merak konusu haline geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, milyonlarca öğrenciyi bu yıl Mart ayında oldukça özel bir tatil dönemi bekliyor. İkinci dönemin yoğunluğu sürerken nisan ayında görmeye alışık olduğumuz ara tatilin bu yıl mart ayına çekilmesi ve bu sürenin Ramazan Bayramı ile tam bir çakışma yaşaması, hem dinlenme hem de aile ziyaretleri için eşsiz bir fırsat sunuyor.
İşte 2026 yılı bahar dönemi tatil takvimine dair merak edilen tüm detaylar:
İkinci Dönem Ara Tatil Takvimi
Öğrenciler, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte derslere şu tarihler arasında ara verecekler:
Tatile Giriş: 13 Mart 2026 Cuma (Ders bitimiyle birlikte)
Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi
Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma
Ders Başı: 23 Mart 2026 Pazartesi
Ramazan Bayramı ile Gelen Çifte Tatil
2026 yılında Ramazan Bayramı, doğrudan ara tatilin olduğu haftaya denk geliyor. Bu durum, tatilin etkisini daha da güçlendiriyor:
19 Mart Perşembe: Ramazan Bayramı Arefe Günü (Tatil süreci içinde)
20 Mart Cuma: Bayramın 1. Günü (Tatilin son günü)
21-22 Mart Cumartesi-Pazar: Bayramın devamı ve tatilin hafta sonu birleşimi
Ara Tatiller Kaldırılıyor mu?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in son dönemdeki açıklamaları, 2019’dan bu yana uygulanan ara tatil sisteminin geleceğine dair önemli sinyaller veriyor. Bakan Tekin, hem velilerden gelen "çalışan anne-babalar için organizasyon zorluğu" şikayetlerini hem de öğretmenlerin "tatil sonrası çocukların okula uyum problemi"ne dair geri bildirimlerini titizlikle değerlendirdiklerini ifade etti.
Şu anki tabloya göre;
2025-2026 Sezonu: Mevcut takvimde ara tatiller uygulanmaya devam ediyor ve Mart ayı için herhangi bir iptal söz konusu değil.
Gelecek Yıllar: Bakanlık, son iki yıldır yapılan etki analizlerini bu yılki verilerle birleştirerek ara tatillerin verimliliğini ölçecek. Eğer analizler sistemin eğitime katkısının düşük olduğunu gösterirse, önümüzdeki eğitim dönemlerinde ara tatillerin kaldırılması veya yapısının değiştirilmesi gündeme gelebilir.
Tatilin ardından devam edecek olan ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek ve uzun yaz tatili başlayacak.