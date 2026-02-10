TOKİ Bilecik kura sonuçları açıklandı mı? Bilecek TOKİ kura sonucu sorgulama sayfası

TOKİ'nin 250 bin ve 500 bin konut hedefleri kapsamında yürüttüğü kura maratonunda, 10 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla Bilecik merkez ve ilçeleri için noter huzurunda çekilişler gerçekleştirildi.
Bilecik’te ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için beklenen gün geldi. Bugün (10 Şubat 2026 Salı) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, 1.419 konutun hak sahipleri belirlendi. Toplamda 11 bin 632 geçerli başvurunun yapıldığı projede heyecan doruktaydı.
Bilecik TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama
Kura çekimi tamamlandığı için sonuçlar dijital platformlara yüklenmeye başlandı. Hak sahibi olup olmadığınızı şu kanallardan kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet Üzerinden: "Konut/İş Yeri Hak Sahipliği Sorgulama" hizmetini kullanarak asil veya yedek durumunuzu anlık görebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr adresindeki kura sonuçları bölümünden T.C. kimlik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz.
Canlı Yayın Kaydı: Çekiliş anını kaçırdıysanız, TOKİ’nin resmi YouTube kanalındaki kayıtları izleyerek isminizin okunup okunmadığını teyit edebilirsiniz.
Bilecik İlçe İlçe Konut Dağılımı
Bilecik genelinde toplam 1.419 konut, 8 farklı merkezde şu şekilde dağıtıldı:
|İlçe / Bölge
|Konut Sayısı
|Merkez
|450
|Bozüyük
|370
|Bozüyük Dodurga
|80
|Gölpazarı
|115
|Osmaneli
|110
|Pazaryeri
|100
|Söğüt
|100
|İnhisar
|74
|Yenipazar
|20
Ödeme Planı ve Fiyat Detayları
"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla sunulan bu projede ödeme koşulları vatandaşın bütçesini korumaya yönelik belirlendi:
Peşinat ve Vade: Konut bedelinin %10'u peşin alınacak, kalan tutar ise 240 ay (20 yıl) vade ile ödenecek.
Fiyatlar ve Taksitler (Örnek):
1+1 Konutlar: 1.800.000 TL'den başlayan fiyatlar ve aylık 6.750 TL taksitle.
2+1 Konutlar (65m²): 2.200.000 TL bedel ve 8.250 TL taksitle.
2+1 Konutlar (80m²): 2.650.000 TL bedel ve 9.938 TL taksitle.
Taksit ödemeleri, konutların inşaat süreci belirli bir aşamaya gelip sözleşme imzalandıktan sonraki ay başlayacaktır. Başlangıç taksit tutarları, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre güncellenecektir.