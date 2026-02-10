ARA
  2026 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bilsem sınav sonuçları için geri sayım



Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bünyesinde eğitim almak isteyen özel yetenekli öğrencilerin katıldığı 2025-2026 tanılama sürecinde heyecan verici bir aşamaya gelindi. Peki 2026 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?



İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyesindeki öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yeteneklerini sergilediği ön değerlendirme uygulamaları devam ederken, hem veliler hem de öğrenciler sonuçların ilan edileceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel BİLSEM kılavuzuna göre, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme süreçlerine dair takvim şu şekilde ilerliyor:

BİLSEM 2026 Kritik Sınav ve Sonuç Takvimi

İşlemTarih
Ön Değerlendirme Uygulamalarının Bitişi20 Şubat 2026
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı27 Şubat 2026
Bireysel Değerlendirme Giriş Belgelerinin Yayımlanması30 Mart 2026
Bireysel Değerlendirme Uygulamaları06 Nisan – 19 Haziran 2026
Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı3 Temmuz 2026
Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi27 Temmuz – 28 Ağustos 2026

Ön Değerlendirme Sonuçları ve Sonrası

27 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak olan sonuçlarla birlikte, genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında "bireysel değerlendirmeye" katılacak öğrenciler belli olacak. Bu aşamayı geçen adaylar, nisan ayında başlayacak olan ve uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilecek mülakatlara/testlere davet edilecekler.

Sonuçlar Nereden Sorgulanacak?

Veliler, öğrencilerin sonuçlarını açıklandığı andan itibaren meb.gov.tr adresinden veya e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecekler.

 Kayıt Süreci

Tüm aşamaları başarıyla tamamlayıp BİLSEM’de eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler için kayıtlar yaz döneminde (27 Temmuz – 28 Ağustos) yapılacak ve bu öğrenciler 2026-2027 eğitim yılı itibarıyla merkezlerdeki özel eğitimlerine başlayacaklar.
