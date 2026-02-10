2026 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bilsem sınav sonuçları için geri sayım

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyesindeki öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yeteneklerini sergilediği ön değerlendirme uygulamaları devam ederken, hem veliler hem de öğrenciler sonuçların ilan edileceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel BİLSEM kılavuzuna göre, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme süreçlerine dair takvim şu şekilde ilerliyor: