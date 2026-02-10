2026 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bilsem sınav sonuçları için geri sayım

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyesindeki öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yeteneklerini sergilediği ön değerlendirme uygulamaları devam ederken, hem veliler hem de öğrenciler sonuçların ilan edileceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel BİLSEM kılavuzuna göre, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme süreçlerine dair takvim şu şekilde ilerliyor:
BİLSEM 2026 Kritik Sınav ve Sonuç Takvimi
|İşlem
|Tarih
|Ön Değerlendirme Uygulamalarının Bitişi
|20 Şubat 2026
|Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
|27 Şubat 2026
|Bireysel Değerlendirme Giriş Belgelerinin Yayımlanması
|30 Mart 2026
|Bireysel Değerlendirme Uygulamaları
|06 Nisan – 19 Haziran 2026
|Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı
|3 Temmuz 2026
|Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
|27 Temmuz – 28 Ağustos 2026
Ön Değerlendirme Sonuçları ve Sonrası
27 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak olan sonuçlarla birlikte, genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında "bireysel değerlendirmeye" katılacak öğrenciler belli olacak. Bu aşamayı geçen adaylar, nisan ayında başlayacak olan ve uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilecek mülakatlara/testlere davet edilecekler.
Sonuçlar Nereden Sorgulanacak?
Veliler, öğrencilerin sonuçlarını açıklandığı andan itibaren meb.gov.tr adresinden veya e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecekler.
Kayıt Süreci
Tüm aşamaları başarıyla tamamlayıp BİLSEM’de eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler için kayıtlar yaz döneminde (27 Temmuz – 28 Ağustos) yapılacak ve bu öğrenciler 2026-2027 eğitim yılı itibarıyla merkezlerdeki özel eğitimlerine başlayacaklar.