ABD’de özel sektör istihdamı beklentileri aştı

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı mart ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı mart ayında 62 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi 41 bin kişi artması yönündeydi.

Özel sektör istihdamında şubat ayında yaşanan artışa ilişkin veri ise 63 binden 66 bine revize edildi.

Söz konusu dönemde hizmet sektöründe 32 bin, üretim sektöründe 30 bin kişilik artış yaşandı.

"Genel olarak işe alımlar istikrarlı seyrediyor"

ABD'de 26 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, yıllık ücret artışı martta aynı işte kalan çalışanlar için yüzde 4,5 olurken, iş değiştirenler için bu oran yüzde 6,6 olarak kaydedildi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, genel olarak işe alımların istikrarlı seyrettiğini ancak istihdam artışının sağlık hizmetleri gibi belirli sektörlerde yoğunlaşmaya devam ettiğini belirtti.