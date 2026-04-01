Başkent için sağanak uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, kent genelinde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yağışların, yarın öğle saatlerinde etkisini azaltacağı, akşam saatlerine doğru ise batı ilçelerden başlayarak il genelinde kısa süreli ve yerel olarak gök gürültülü sağanak şeklinde yeniden etkili olacağı ifade edildi.

Vatandaşların, kuvvetli yağışlarla birlikte, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.