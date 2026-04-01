Tengsiri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansı
Tengsiri için dün Bender Abbas'ın ardından bugün de Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda bir cenaze töreni yapıldı.

Törene katılan binlerce İranlı, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarken, Tengsiri'nin cenazesi araçla İnkılap Meydanı'na getirildi. Bu sırada birçok kişinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Tengsiri'nin yanı sıra ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Genelkurmay Başkanı Danışmanı Cemşid İshaki ile birçok kişinin cenazesi de İnkılap Meydanı'na getirildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen törenin ardından Tengsiri'nin cenazesi cuma günü Huzistan eyaletinin Abadan kentine defnedilecek. Tengsiri için Huzistan'da da cenaze töreni düzenlenecek. ABD ve İsrail, 26 Mart'ta Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri'nin öldürüldüğünü iddia etmiş, Devrim Muhafızları Ordusu da 30 Mart'ta yaptığı açıklamayla bunu doğrulamıştı.

