Hükümlüler ve hükümlü yakınları, 12. Yargı Paketine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. "Af" ve “infaz düzenlemesi” beklentilerinin öne çıktığı öne çıktığı süreçte, paketin Meclis’e gelip gelmediği ve son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, 12. Yargı Paketi’nde son durum ne, ne zaman yürürlüğe girecek?
1 12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi?
25 Aralık 2025’te 11. Yargı Paketi’nin yürürlüğe girmesinin ardından, Adalet Bakanlığı 12. Yargı Paketi için hazırlık sürecini başlatmıştı. Düzenlemenin maddeleri kamuoyunda yakından takip edilirken, Akın Gürlek konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Gürlek, paketteki eksikliklerin giderilmesi ve daha kapsamlı hale getirilmesi amacıyla geri çekildiğini belirtti.
Bakan Gürlek, "12. Yargı Paketi Meclis’teydi. Adalet Bakanı olarak göreve başladıktan sonra bu paketi geri çektik." ifadelerini kullandı.
2 12. Yargı Paketi'nde neler olacak?
Bakan Gürlek ayrıca, "Adalete güven neden eksik?" sorusunun temelinde yargı süreçlerinin uzun sürmesinin yer aldığını ifade ederek, bu sorunu kalıcı şekilde çözmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
3 12. Yargı Paketi'yle neler değişecek?
Bakan Gürlek, pakette avukatlarla ilgili de çalışmaların olacağını belirterek, "12. Yargı Paketi'nde avukatlarımıza özel düzenlemelerin çalışmalarını yapıyoruz. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda onların hissedebileceği, onlara da bir fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. ifadelerini kullandı.
Ayrıca, hakim, savcı takviyesi, çalışma şartlarının geliştirilmesi konularında çalışmalar olacağını belirtti.
4 12. Yargı Paketi içeriği
Bakan Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi'nde tekrar uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istediklerinin de altını çizdi.
Boşanma davalarının da çok uzun sürdüğünü belirten Gürlek, "Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması olarak getirmek istiyoruz. Birinci konumuz bu." açıklamasında da bulundu.
5 12. Yargı Paketi'nde yer alacak maddeler
Yargılanmanın hızlanmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Akın Gürlek, "Yargılamaların hızlanması konusunda bu konuda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12. Yargı Paketine koyacağız." dedi.
6 12. Yargı Paketi'nin detayları
Çocukların işlediği suçlara yönelik de açıklamalarda bulunan Gürlek, "Çocuklarla ilgili cezaları yetersiz buluyorum. Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız. Bu düzenlemede Meclis'te bir komisyon kuruldu. O komisyonda da zaman zaman görüşüyoruz. Bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz." dedi.
7 12. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak?
12’nci Yargı Paketi’ne yönelik çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanlığı süreci tamamladıktan sonra, düzenlemenin AK Parti Grup Başkanlığı aracılığıyla Meclis Başkanlığı’na sunulacak.
8 Af ve infaz düzenlemesi olacak mı?
Bakan Akın Gürlek yaptığı bir açıklamada da, kişisel cezasızlık algısı oluşturacak genel af ya da bireye özel bir düzenleme yapılmayacağını vurgulamıştı.