İhracatta tarihi gün: Cumhuriyet rekoru yeniden kırıldı

Ticaret Bakanlığı, 22 Mayıs Cuma günü günlük ihracatın 2 milyar 428 milyon dolar seviyesine ulaşarak, Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunun bir kez daha kırıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın değerlendirmelerine yer verilen açıklamada, Türkiye’nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda tarihi bir başarıya daha imza attığı belirtilerek, “22 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık günlük ihracat ile Cumhuriyet tarihimizin günlük ihracat rekoru bir kez daha yenilenmiştir” ifadelerine yer verildi.

"Türkiye, ihracatta yıllar içerisinde istikrarlı ve kararlı bir yükseliş sergiledi"

Türkiye'nin ihracatta yıllar içerisinde istikrarlı ve kararlı bir yükseliş sergilediğinin altını çizen Bakan Bolat, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye, ihracatta yıllar içerisinde istikrarlı ve kararlı bir yükseliş sergilemiştir.

1973 yılında ilk defa yıllık 1 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşan ülkemiz, 1987 yılında ise ilk kez aylık 1 milyar dolar ihracat rakamını aşmıştır.

Türkiye’miz bugün günlük 2 milyar 428 milyon dolar ihracat gerçekleştirebilen güçlü bir ekonomik yapıya ulaşma başarısını göstermiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uygulanan ekonomi ve ticaret politikaları sayesinde Türkiye; üretim altyapısını güçlendiren, yüksek katma değerli ihracatı destekleyen, yeni pazarlara ulaşmayı başaran, ve küresel ticarette etkinliğini yükselten bir ülke ekonomisine sahip hale gelmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak; ihracatçılarımızın uygun finansmana ulaşmasından pazara giriş faaliyetlerine, markalaşmadan lojistik altyapının güçlendirilmesine kadar her alanda tedbirler almaya ve politikamızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz.

Cumhuriyet tarihimizin günlük ihracat rekorunun yenilenmesinde emeği bulunan tüm ihracatçılarımıza, üreticilerimize, sanayicilerimize, KOBİ’lerimize, çiftçilerimize, esnaflarımıza, lojistik ulaştırma sektörümüze ve Ticaret Bakanlığı çalışanlarımıza çok teşekkür ediyor; bu tarihi başarı dolayısıyla kendilerini gönülden tebrik ediyoruz.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; üreten, büyüyen, istihdam oluşturan ve dünyaya daha güçlü şekilde açılan Türkiye için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."